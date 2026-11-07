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Producir más kilos, la cuenta pendiente de la ganadería argentina

Miguel de Achaval planteó que mejorar la productividad es clave para ganar competitividad y responder a la demanda mundial de carne

7 de noviembre 2026 · 06:15hs
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Ganadería for export. El mercado global exige cortes anatómicos grandes.

Celina Mutti Lovera

Ganadería for export. El mercado global exige cortes anatómicos grandes.

“La frase más cruda es que la productividad de la vaca y del novillo sigue siendo muy pobre en la Argentina; el mensaje bíblico de la producción de carne es que esa máquina tiene que ser más productiva, logrando más terneros y novillos más pesados". Con esa fuerte definición, Miguel de Achaval trazó el diagnóstico de una actividad que, según su visión, necesita dejar de enfocarse en los debates coyunturales y políticos para priorizar de lleno la eficiencia tranqueras adentro.

Reconocido por su profundo conocimiento en genética, calidad de carne y negocios internacionales, el presidente de Inversora Juramento expuso una mirada disruptiva sobre el comercio exterior en la previa al 5º Congreso Federal Ganadero organizado por Rosgan, donde participará del panel "Industria frigorífica: ¿cómo crecer con una oferta limitada? ¿Está la industria generando los incentivos para que el productor se convierta en empresario?".

Para el especialista, es imperioso abandonar la histórica división entre "novillo de consumo" y "novillo de exportación". El mercado global exige cortes anatómicos grandes que optimicen el porcionado, envasado y transporte, lo que hace del animal pesado una obligación tanto comercial como industrial, ya que permite licuar los altos costos operativos de los frigoríficos al procesar un mayor volumen de kilos diarios.

Esta visión plenamente orientada a la demanda mundial lo lleva a cuestionar las trabas que limitan la rentabilidad del ganadero. De Achaval apuntó contra lo que denominó una "cobardía comercial" de Argentina, al restringir a nivel nacional el uso de promotores de crecimiento solo para cumplir con las barreras paraarancelarias de bloques como la Unión Europea.

Sistema de trazabilidad

A su criterio, el país debería aprovechar su sistema de trazabilidad para utilizar estas tecnologías de forma controlada y abastecer de manera más eficiente a mercados de alto volumen que sí las aceptan, como Estados Unidos o China, indicó durante una entrevista en el streaming Café Ganadero de Rosgan, espacio conducido por los periodistas María Laura Neffen y Carlos Misuraca.

>> Leer más: Pequeños productores, grandes mercados: las claves de la ganadería en Estados Unidos

En esta misma línea de inserción internacional, valoró la reciente apertura de Japón no por su impacto comercial inmediato —limitado por un arancel del 38%—, sino porque funciona como una indispensable "credencial de confiabilidad" sanitaria global para el Senasa y el país.

El desarrollo de este modelo de alta eficiencia tiene hoy un escenario privilegiado en el norte argentino. Allí, las inversiones en genética, implantación de pasturas y la cercanía de frigoríficos habilitados para exportación están transformando el ecosistema, mejorando la calidad final del producto y evitando el desgaste biológico que sufren los animales en los largos traslados. Sin embargo, para consolidar este salto cualitativo, el directivo advierte que es ineludible un recambio generacional que ponga la toma de decisiones en manos de una camada más dinámica y dispuesta a abrazar la productividad como única meta.

>> Leer más: La experiencia de Uruguay frente a las nuevas exigencias del mercado de carne

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