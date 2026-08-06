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El congreso de Aapresid reunió a más de 12.500 asistentes

El encuentro que se realizó en salón Metropolitano de Rosario cerró luego de tres días de intensos debates a partir del suelo. Participaron 450 disertantes en 160 paneles

6 de agosto 2026 · 21:02hs
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Nuestro suelo

"Nuestro suelo, nuestra voz", fue el lema de la edición número 34 del congreso de Aapresid.

Con más de 12.500 asistencias cerró el 34º Congreso de Aapresid “Nuestro suelo, nuestra voz”. La nueva edición n reunió a más de 12.500 asistentes en el salón de convenciones Metropolitano. Entre el martes y el jueves hubo más de 450 disertantes, 160 paneles, diez auditorios en simultáneo y un hall comercial y patio de maquinarias integrado por más de 100 empresas e instituciones.

La cita se desarrolló bajo el lema “Nuestro suelo, nuestra voz”, una invitación a escuchar lo que el suelo tiene para decir sobre la manera de producir y a construir, a partir del conocimiento.

El congreso que viene

Rodrigo Rosso, gerente de Prospectiva de Aapresid, destacó los principales resultados de esta edición: “Este nivel de asistencia es la verdadera esencia del Congreso, desde la próxima semana comenzaremos a trabajar en el diseño y la programación de la próxima edición”.

En el evento se concretó una segunda edición de la ronda de negocios, con 172 inscriptos y 70 reuniones concretadas. También hubo tres remates de hacienda, a cargo de de los martillos de Jáuregui Lorda, AFA y Rosgan, a través de uno de sus socios operadores, Pastore y CIA.

El legado

Al cierre, el presidente de Aapresid, Marcelo Torres, señaló: “Este fue mi último congreso como presidente de la institución, surgieron un montón de conexiones y de buenas charlas, me parece que eso es Aapresid”,dijo.

Carolina Meiller, directora adjunta del Programa Prospectiva, destacó que “hablar del suelo es hablar de todo el sistema productivo: de ciencia, tecnología, gestión, rentabilidad, ambiente y de las decisiones que tomamos día a día”.

Durante tres jornadas, el congreso reunió a productores, especialistas, empresas, startups, instituciones y referentes del sector público para compartir conocimientos, debatir y transformar las ideas en herramientas concretas.

Meiller también valoró el regreso del encuentro a Rosario: “Estar nuevamente en el corazón productivo y agroexportador del país nos permitió fortalecer los vínculos entre los distintos actores de la cadena y profundizar la mirada regional e internacional. Nos vamos con nuevos aprendizajes y desafíos, pero también con la convicción de que escuchar al suelo y hacer oír nuestra voz es una construcción colectiva”.

Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar, realizó “un balance muy positivo de esta tercera edición realizada en conjunto. Junto a Aapresid logramos consolidar un espacio que combinó conocimiento, innovación y una fuerte generación de oportunidades de negocios”.

El hall comercial y patio de maquinaria reunió a más de 100 empresas y organizaciones de toda la cadena agroindustrial, incluyendo 11 entidades bancarias, fundamentales para acercar nuevas tecnologías, herramientas de financiamiento y soluciones que permitan producir de manera cada vez más sustentable.

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