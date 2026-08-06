El congreso de Aapresid reunió a más de 12.500 asistentes

Con más de 12.500 asistencias cerró el 34º Congreso de Aapresid “Nuestro suelo, nuestra voz”. La nueva edición n reunió a más de 12.500 asistentes en el salón de convenciones Metropolitano. Entre el martes y el jueves hubo más de 450 disertantes, 160 paneles, diez auditorios en simultáneo y un hall comercial y patio de maquinarias integrado por más de 100 empresas e instituciones.
La cita se desarrolló bajo el lema “Nuestro suelo, nuestra voz”, una invitación a escuchar lo que el suelo tiene para decir sobre la manera de producir y a construir, a partir del conocimiento.
El congreso que viene
Rodrigo Rosso, gerente de Prospectiva de Aapresid, destacó los principales resultados de esta edición: “Este nivel de asistencia es la verdadera esencia del Congreso, desde la próxima semana comenzaremos a trabajar en el diseño y la programación de la próxima edición”.
En el evento se concretó una segunda edición de la ronda de negocios, con 172 inscriptos y 70 reuniones concretadas. También hubo tres remates de hacienda, a cargo de de los martillos de Jáuregui Lorda, AFA y Rosgan, a través de uno de sus socios operadores, Pastore y CIA.
El legado
Al cierre, el presidente de Aapresid, Marcelo Torres, señaló: “Este fue mi último congreso como presidente de la institución, surgieron un montón de conexiones y de buenas charlas, me parece que eso es Aapresid”,dijo.
Carolina Meiller, directora adjunta del Programa Prospectiva, destacó que “hablar del suelo es hablar de todo el sistema productivo: de ciencia, tecnología, gestión, rentabilidad, ambiente y de las decisiones que tomamos día a día”.
Durante tres jornadas, el congreso reunió a productores, especialistas, empresas, startups, instituciones y referentes del sector público para compartir conocimientos, debatir y transformar las ideas en herramientas concretas.
Meiller también valoró el regreso del encuentro a Rosario: “Estar nuevamente en el corazón productivo y agroexportador del país nos permitió fortalecer los vínculos entre los distintos actores de la cadena y profundizar la mirada regional e internacional. Nos vamos con nuevos aprendizajes y desafíos, pero también con la convicción de que escuchar al suelo y hacer oír nuestra voz es una construcción colectiva”.
Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar, realizó “un balance muy positivo de esta tercera edición realizada en conjunto. Junto a Aapresid logramos consolidar un espacio que combinó conocimiento, innovación y una fuerte generación de oportunidades de negocios”.
El hall comercial y patio de maquinaria reunió a más de 100 empresas y organizaciones de toda la cadena agroindustrial, incluyendo 11 entidades bancarias, fundamentales para acercar nuevas tecnologías, herramientas de financiamiento y soluciones que permitan producir de manera cada vez más sustentable.