La Capital | Agro | lluvias

Las lluvias pusieron otra pausa a la cosecha de trigo en Santa Fe

En el centro norte santafesino, los promedios se ubicaron entre 32 y 35 quintales por hectárea. Las precipitaciones también interrumpieron la siembra de los cultivos de verano

5 de noviembre 2026 · 14:39hs
Google Seguir a La Capital en Google
El 94% del trigo se encuentra en estado bueno a muy bueno

El 94% del trigo se encuentra en estado bueno a muy bueno, sin plagas ni enfermedades de consideración.

Las lluvias volvieron a interrumpir la cosecha de trigo en el centro norte santafesino, después de cuatro o cinco días de avance sostenido en sectores del norte de la región. Los rendimientos promedio se ubicaron entre 32 y 35 quintales por hectárea, con lotes puntuales de 36 quintales, considerados buenos o muy buenos por el sector.

El escenario surge del informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, correspondiente a la semana comprendida entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre. El período comenzó con condiciones estables que permitieron avanzar tanto con la recolección del cereal como con la siembra de los cultivos de verano. Luego, las precipitaciones, los chaparrones y las lloviznas, de distribución geográfica irregular, frenaron las tareas.

"Aunque complicaron el trabajo a campo, las lluvias favorecieron la etapa final de los cultivos de invierno y el inicio de la campaña gruesa. La disponibilidad de agua útil fue muy buena, tanto en la cama de siembra como en las reservas de los perfiles de los suelos. Las precipitaciones se extendieron durante dos o tres días, según la zona", resaltaron desde la entidad santafesina.

En trigo, el 94% de los cultivos se encontraba en estado bueno a muy bueno, con algunos lotes excelentes. El 6% restante presentaba condiciones regulares, principalmente en el noroeste del área relevada, donde las lluvias habían sido más irregulares. Los lotes aún sin cosechar transitaban distintas etapas, desde la floración hasta la madurez, pasando por grano lechoso y pastoso.

El relevamiento no detectó plagas ni enfermedades de consideración, aunque continuaron los controles de enfermedades fúngicas.

El avance de la soja

La siembra de soja temprana también avanzó al comienzo de la semana, pero la elevada humedad ambiente limitó el ritmo de trabajo y las precipitaciones posteriores terminaron por detenerla. En el centro del departamento Castellanos se observó la implantación sobre rastrojos de soja tardía.

>> Leer más: El campo se digitaliza para bajar costos y busca quién lo ayude a interpretar los datos

En paralelo, continuó la evaluación de los daños provocados por el granizo y los fuertes vientos del 22 de octubre. En girasol, los monitoreos permitieron analizar pérdidas parciales o totales en sectores puntuales. En lotes de maíz temprano de Castellanos, Las Colonias y San Justo se evaluó, según la magnitud de los daños, la posibilidad de resembrar o reemplazar el cultivo por soja temprana o maíz tardío, precisó el informe.

La humedad y las lluvias también condicionaron la implantación de arroz, algodón y sorgo. En arroz, la intención de siembra se ubicó en 31.150 hectáreas, una superficie similar a la de la campaña 2025/26. Las labores avanzaron durante las primeras jornadas y luego quedaron limitadas por las condiciones meteorológicas.

El estado del algodón

Para el algodón, la primera estimación de intención de siembra fue de 80.000 hectáreas. La implantación comenzó, aunque la humedad ambiente moderó su avance y las precipitaciones posteriores obligaron a detenerla.

También se inició la siembra de sorgo granífero y forrajero, que quedó interrumpida hacia el cierre del período. En el caso del granífero, la intención inicial alcanzó las 125.000 hectáreas, una superficie similar a la del ciclo anterior.

Noticias relacionadas
En esta región se esperan más lluvias para los próximos días.

El tiempo en Rosario: se anticipa un jueves con probabilidad de tormentas

Primeros lotes de trigo rindieron 30-32 qq/ha.

Las lluvias frenaron el inicio de la cosecha de trigo en el centro norte de Santa Fe

Los cambios en los vientos marcarán la evolución del clima durante los próximos días en la región

Clima y agro: cambian los vientos, suben las temperaturas y se esperan nuevas lluvias

llega un martes con cielo nublado pero sin chances de lluvias

Llega un martes con cielo nublado pero sin chances de lluvias

Las más leídas

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Lo último

Ars Nova celebra sus 50 años de historia con un concierto especial en el Teatro La Comedia

Ars Nova celebra sus 50 años de historia con un concierto especial en el Teatro La Comedia

Una fundación rosarina protagonista de un encuentro internacional sobre la investigación clínica

Una fundación rosarina protagonista de un encuentro internacional sobre la investigación clínica

Netflix: del escritor de La razón de estar contigo, desembarcó un drama emotivo con un perro protagonista

Netflix: del escritor de "La razón de estar contigo", desembarcó un drama emotivo con un perro protagonista

Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro de Rosario

Nueve personas fueron imputadas como parte de una asociación ilícita que funcionó desde 2023 y consolidó un circuito de robo y venta de teléfonos

Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro de Rosario
Corralito en Paraguay: renunció el presidente Santiago Peña
El Mundo

Corralito en Paraguay: renunció el presidente Santiago Peña

Corralito en Paraguay: las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros
El Mundo

Corralito en Paraguay: las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

Reforma de seguridad en Santa Fe: el oficialismo destrabó el conflicto interno y busca aprobar las leyes de Pullaro

Por Facundo Borrego
Política

Reforma de seguridad en Santa Fe: el oficialismo destrabó el conflicto interno y busca aprobar las leyes de Pullaro

Crimen en la puerta de un supermercado: difunden video del asesino en acción
Policiales

Crimen en la puerta de un supermercado: difunden video del asesino en acción

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Las más leídas
El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber antes de ir

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber antes de ir

Ovación
Newells mira los playoffs, pero no pierde de vista los promedios 2027 y necesita sumar
Ovación

Newell's mira los playoffs, pero no pierde de vista los promedios 2027 y necesita sumar

Newells mira los playoffs, pero no pierde de vista los promedios 2027 y necesita sumar

Newell's mira los playoffs, pero no pierde de vista los promedios 2027 y necesita sumar

Central en busca del título: el regreso de un titular y la ausencia de un peso pesado

Central en busca del título: el regreso de un titular y la ausencia de un peso pesado

Central y Newells se miran de reojo: cuáles las combinaciones para que haya clásico en los playoffs

Central y Newell's se miran de reojo: cuáles las combinaciones para que haya clásico en los playoffs

Policiales
Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por un valor de 25 millones de pesos
Policiales

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por un valor de 25 millones de pesos

Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro de Rosario

Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro de Rosario

Piden 18 años para el custodio de un búnker por matar a un vendedor de la competencia

Piden 18 años para el custodio de un búnker por matar a un vendedor de la competencia

Crimen en la puerta de un supermercado: difunden video del asesino en acción

Crimen en la puerta de un supermercado: difunden video del asesino en acción

La Ciudad
Una fundación rosarina protagonista de un encuentro internacional sobre la investigación clínica
La Ciudad

Una fundación rosarina protagonista de un encuentro internacional sobre la investigación clínica

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber

Un herido en dos choques casi en simultáneo en  Circunvalación

Un herido en dos choques casi en simultáneo en  Circunvalación

Acumuladores compulsivos: los reclamos en Rosario crecieron un 67%

Acumuladores compulsivos: los reclamos en Rosario crecieron un 67%

El tiempo en Rosario: jueves con mucho sol y 26º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con mucho sol y 26º de temperatura máxima

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado suma $6.850 millones
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado suma $6.850 millones

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y miembros de su banda
Policiales

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y miembros de su banda

Milei esquivó la foto con los reyes de España y se reunió con un líder de ultraderecha
Política

Milei esquivó la foto con los reyes de España y se reunió con un líder de ultraderecha

Javkin denunció discriminación en los subsidios al transporte
La Ciudad

Javkin denunció discriminación en los subsidios al transporte

Radicales y socialistas, cerca de un acuerdo en el paquete de reformas sobre seguridad
Política

Radicales y socialistas, cerca de un acuerdo en el paquete de reformas sobre seguridad

Causa $Libra: Casación revisará si dos inversores pueden ser querellantes
Política

Causa $Libra: Casación revisará si dos inversores pueden ser querellantes

Difunden el video de un crimen en el oeste de Rosario y buscan a los autores
Policiales

Difunden el video de un crimen en el oeste de Rosario y buscan a los autores

Asociación Rosarina de Fútbol: el próximo lunes vuelve el torneo Ivancich

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: el próximo lunes vuelve el torneo Ivancich

Finalmente el telescopio espacial de la Nasa cayó en Indonesia
Información General

Finalmente el telescopio espacial de la Nasa cayó en Indonesia

Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días
La Región

Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días

Nuevo aumento del boleto en el transporte interurbano en Santa Fe
La región

Nuevo aumento del boleto en el transporte interurbano en Santa Fe

Lo mataron en una pelea que terminó a los balazos: hay cuatro imputados
Policiales

Lo mataron en una pelea que terminó a los balazos: hay cuatro imputados

Cococcioni: El delincuente tiene más herramientas que nosotros
Política

Cococcioni: "El delincuente tiene más herramientas que nosotros"

Pullaro criticó a la UNR por la presencia de Marcelo Sain en un congreso
Política

Pullaro criticó a la UNR por la presencia de Marcelo Sain en un congreso

Mataron en Villa G. Gálvez a un hombre que tenía una tobillera electrónica
Policiales

Mataron en Villa G. Gálvez a un hombre que tenía una tobillera electrónica

Según Pullaro y Llaryora, el agro ya bancó, ahora les toca a la energía y la minería

Por Facundo Borrego
Política

Según Pullaro y Llaryora, el agro ya bancó, ahora les toca a la energía y la minería

Presentaron el mapa de la morosidad en el Senado de la Nación
Política

Presentaron el mapa de la morosidad en el Senado de la Nación

Qué mecanismo desató en el corazón el golpe mortal al jugador de Tenerife

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Qué "mecanismo" desató en el corazón el golpe mortal al jugador de Tenerife

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda no navegar de noche
La Ciudad

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda no navegar de noche