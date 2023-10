A días de las elecciones, Larreta reveló que habló con Massa: "Buena onda"

Tras ser derrotado en la interna de Juntos por el Cambio, el jefe de Gobierno dio detalles de su charla con el candidato presidencial de Unión por la Patria. "Los que me votaron a mí no necesariamente van a votar a Bullrich", dijo.

“Después de las PASO, Massa me escribió y parecía un pésame", explicó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en una entrevista con Radio 10. Y agregó: "Nunca negué mi relación con Massa, pensamos diferente. Él está en el kirchnerismo y yo en la vereda de enfrente". Así, Larreta hizo público el texto que le envió el tigrense: "Me mandó un mensaje después de las elecciones, buena onda pero parecía un pésame: 'hay que seguir adelante, seguí con fuerza'", contó el alcalde sobre el chat que tuvieron.

El jefe de gobierno porteño contó cómo está tras el golpe de haber perdido contra Patricia Bullrich. "Estoy tratando de aprender de lo que pasó, los primeros días fueron muy duros. Creo que me faltó más tiempo en cada lugar de la Argentina, de interiorizarme más, de tener conexión y escuchar a la gente", explicó. Asimismo, reflexionó: "No vi venir con tanta fuerza esto del voto anti-sistema y las posiciones extremas. El apoyo que vale es el apoyo de la gente y no tanto de la política. Los votos no se trasladan, son de la gente".

Larreta cree que "los que me votaron a mí no necesariamente van a votar a Bullrich, ahora empieza todo de cero".

Y cruzó a Javier Milei: "Desde siempre me atacó e insultó. Yo no coincido en la libre portación de armas, en la venta de órganos, los vouchers en la educación, es ir en contra de la educación pública, es una locura. Milei es un salto al vacío, no tiene nada de experiencia y la experiencia vale en la política".

Para Larreta, "Argentina necesita diálogo, me preocupan mucho las expresiones autoritarias. Decirle a la gente que salga corriendo de los depósitos en pesos es una irresponsabilidad enorme que le hizo daño a muchas personas".

Sobre su decisión de ser el jefe de ministros del gobierno de Bullrich, contó que "es una decisión muy profunda la de ser Jefe de Gabinete, no se resuelve en 24 horas y por un mensaje de whatsapp. No es para la foto electoral. Creo que de la manera que sucedió fue la correcta, nos juntamos con Patricia Bullrich y lo hablamos, sin intermediarios".

Criticó al expresidente Mauricio Macri por el poco apoyo que le dio a Bullrich. Destacó que "en el último tiempo Macri está siendo más claro en su apoyo a Patricia Bullrich". Sobre la grieta, mostró su postura: "A mí la palabra destruir no me gusta, no está en mi vocabulario. Sí me parece bien terminar con este gobierno kirchnerista".

Con respecto a la discusión de cuestiones de los políticos en los últimos meses, hizo saber qué piensa. "No afectan los audios de Melconian, además no eran de cuando era funcionario", dijo sobre el caso del exdirector del Banco Nación en el gobierno de Cambiemos. Y opinó sobre el yategate: "Lo de Insaurralde da asco, una tomada de pelo a la gente. Con un día en ese yate no sé cuántas jubilaciones se pagan, una locura".