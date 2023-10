La pregunta se la hacen los integrantes de Juntos por el Cambio desde que se conocieron los resultados de las Paso, pero la principal expectativa parece estar situada en aquellos que vienen de las filas de la Unión Cívica Radical. A quién van a votar en caso de que Patricia Bullrich no acceda a la segunda vuelta es algo que algunos responden por lo bajo y hasta el momento casi ninguno respondió públicamente. Entre las excepciones aparece el ex gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi.

"Milei no, no comparto en lo más mínimo; si no es votarle a Massa sería votar en blanco, pero no comparto nada con Milei, no lo votaría", manifestó el dirigente radical. Y añadió que "Massa ya sabemos lo que es, pero en estas situaciones vamos a estar eligiendo el mal menor".