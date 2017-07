Erbetta adelantó que "es inminente" la resolución de la Corte por el descanso dominical

El descanso dominical, el combate a la inseguridad, las causas de corrupción, el carácter político de la Justicia y la baja en la edad de punibilidad fueron algunos de los temas abordados por el juez de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, en una entrevista en Facebook Live de La Capital.





En el mano a mano, Erbetta señaló que los jueces tienen convicciones e ideas políticas, pero que lo que no pueden hacer es llevar eso a sus fallos. Respecto del crecimiento de la criminalidad, dijo que es fundamental que tanto el Estado como las universidades produzcan información para abordar la problemática. A continuación, los principales conceptos de la charla con La Capital.





erbetta1.jpg Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Descanso dominical. Erbetta adelantó que "es inminente" la resolución de la Corte sobre la cuestión de fondo de la ley provincial de descanso dominical. Admitió que en este asunto se suscitó una situación "desigual", porque hubo supermercados que estuvieron habilitados para abrir sus puertas y otro que no, pero insistió que esta inequidad se va a zanjar "cuanto antes".





erbetta3.jpg Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Corrupción. "Las causas de corrupción a nivel nacional tienen que ver con la justicia federal, y ahí estamos corriendo un riesgo muy grande, porque cuando la Justicia se convierte en un campo de lucha político-partidaria corre mucho riesgo de distorsión", sostuvo Erbetta. Para el ministro de la Corte santafesina, ante este escenario se corre el riesgo que la política quiera "colonizar" la Justicia y esta pierda así su independencia.





Cambio de opinión. Para el ministro de la Corte, el juez puede tener una visión y una construcción del caso que lo lleve por un camino; y que puede entender luego que no fue el más adecuado. "No es común esto, pero siempre existe la posibilidad de rectificarse frente a una nueva situación, pero hay que tratar de dar los argumentos que fundamenten el cambio de posición", apuntó.





erbetta2.jpg Erbetta, en la entrevista de La Capital. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Justicia, un poder político. "La Justicia no es un poder apolítico, es político en el sentido institucional, que gobierna y le compete gestionar conflictividad", afirmó Erbetta a La Capital. Afirmó que los jueces "no son eunucos, tienen convicciones, ideas políticas y una mayor o menor proximidad con determinada corriente de pensamiento que disputan el poder en alguna coyuntura", pero que "lo que no puede hacer es llevar esa posición a sus fallos".





Combate a la inseguridad. Erbetta afirmó que para un eficaz combate a la inseguridad "es fundamental producir información" ya que no se puede prevenir lo que no se conoce. "Por lo — continuó — lo primero que tengo que generar es mucha investigación empírica, investigación de campo y datos no solo cuantitativos sino también cualitativos". Agregó que esta tarea es responsabilidad tanto del Estado provincial como de las universidades, "que deberían privilegiar, en materia de investigación, este tipo de estudios", a fin de llegar a datos que permitan focalizar zonas, frecuencias delictivas, edades de víctimas y victimarios, entre otros. "En los últimos años se están empezando a producir (estos estudios), pero teníamos una deuda enorme".





Baja en la edad de punibilidad. Respecto a la propuesta del gobierno nacional de propiciar una baja en la edad de punibilidad, el integrante de la Corte provincial señaló que este debate surge cada vez que hay un aumento de la violencia, o se socializa o difunde mucho una situación puntual de violencia "que se traduce en la necesidad de elevar las penas y reducir excarcelaciones". Erbetta sostuvo que la instalación de este tema en la agenda pública no es novedoso, pero que a su juicio "se lo simplifica demasiado porque tiene una gran eficacia política". Respecto a la propuesta del gobierno nacional de propiciar una, el integrante de la Corte provincial señaló que este debate surge cada vez que hay un aumento de la violencia, o se socializa o difunde mucho una situación puntual de violencia "que se traduce en la necesidad de elevar las penas y reducir excarcelaciones". Erbetta sostuvo que la instalación de este tema en la agenda pública no es novedoso, pero que a su juicio "se lo simplifica demasiado porque tiene una gran eficacia política".