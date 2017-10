Carrizo: "Se vivió con mucha intensidad y por eso estoy orgulloso de este equipo"

Embed #CopaArgentinaEnTyC ¡GOL DE CENTRAL! A los 16 minutos del segundo tiempo, Camacho marca el 2-1 ante Godoy Cruz. pic.twitter.com/5H1SeqXAor — TyC Sports (@TyCSports) 23 de octubre de 2017

Embed #CopaArgentinaEnTyC ¡GOL DE CENTRAL! A los 30 minutos del segundo tiempo, Carrizo marca el 2-2 ante Godoy Cruz. pic.twitter.com/oq9CyBYGWr — TyC Sports (@TyCSports) 23 de octubre de 2017

Embed #CopaArgentinaEnTyC ¡GOL DE CENTRAL! A los 42 minutos del segundo tiempo, Zampedri marca el 3-2 ante Godoy Cruz. pic.twitter.com/P4WjlEI40S — TyC Sports (@TyCSports) 23 de octubre de 2017

El Pachi Federico Carrizo fue la figura de Central en la infartante remontada de esta noche ante Godoy Cruz por la Copa Argentina que lo depositó en la semifinal. Un partido en el que el Canalla estaba para el cachetazo, pero sacó fuerzas de donde no tenía, aún con uno menos, para dar vuelta el resultado y quedarse con una victoria imprescindible, en la que los jugadores además respaldaron con todo al entrenador, Paolo Montero, en la cancha."Fue muy importante por todo lo que venimos sufriendo y nos vienen castigando, pero esto es el equipo, es un grupo antes que nada. Estoy orgulloso de eso. Gracias a Dios pudimos ganar después de un partido y un comienzo inesperado, pero es el premio al sacrificio, al buen grupo y al buen trabajo que está haciendo el cuerpo técnico", argumentó Federico, tras la resonante victoria del canalla que lo metió en semifinal del torneo, en la que ahora espera al ganador del choque que mañana jugarán Vélez y Atlético Tucumán.Consultado sobre cómo vivió todo y si se acordaba de lo que había pasado en un cotejo lleno de emociones, subrayó: "más tarde o a la noche cuando me acueste voy a ver todo con más tranquilidad y disfrutar todo. Se vivió todo con mucha intensidad y no se puede disfrutar mucho".Y sobre el hecho de haberle salvado el cargo al entrenador, se mostró feliz por esa situación. "Él era consciente de eso y nosotros estamos mucho más contento que él de poder haber clasificado y de que podamos seguir trabajando todos juntos", cerró el Pachi, quien fue determinante no sólo por el gol del empate, sino también porque participó de las otras dos conquistas auriazules.