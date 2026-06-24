Ovnis o platos voladores: el término acuñado por el piloto Kennet Arnold en 1947 El piloto estadounidense Kennet Arnold avistó nueve naves que volaban en forma errática sobre el monte Rainier el 24 junio de 1947 y la prensa los bautizó como "platos voladores u ovnis" Por Miguel Pisano 24 de junio 2026 · 06:55hs

Kennet Arnold. El piloto estadounidense que avistó nueve ovnis el 24 de junio de 1947

“El 24 junio de 1947 el piloto comercial estadounidense Kennet Arnold piloteaba un CallAir A-2 y sobrevolaba el monte Rainier, en Washington, en busca de una aeronave militar extraviada, cuando avistó nueve objetos sumamente brillantes por el reflejo de la luz solar, en vuelos erráticos y a velocidades que estimó en un mínimo de 1932 kilómetros por hora” recuerda a La Capital la investigadora rosarina María del Carmen Dionigi, directora del Proyecto Colora, el Centro de Operaciones y Logística para el Ovni de la República Argentina.

“Luego del avistamiento Arnold aterrizó en Yakima, Washington, donde presentó su informe rutinario al representante de la Administración Aeronáutica Civil. En su camino de regreso a Boisse se detuvo en Oregon, donde repitió su historia a un grupo de personas en el que se encontraba un cronista de un diario. Varios años después, Arnold afirmó haber dicho al reportero que los objetos “volaban erráticamente sobre el agua” y así fue como nació el término “Plato Volador” revela Dionigi, conocida por su seudónimo Nanni Luminarias.

Platillo volante En este sentido, Nanni Luminarias abunda que “otra palabra para definir el fenómeno -que él describió en forma de media luna, oval adelante y convexa en la parte trasera- fue como un disco plano grande, y así la prensa acuñó rápidamente el término «Platillo volante».

>>> Leer más: Avistaron objetos voladores en el Alto Rosario y en Parque Independencia “Arnold escribió un libro y varios artículos de revistas sobre su avistamiento ovni y su posterior investigación, y el 24 de junio de 1977 Arnold asistió al primer Congreso Internacionalk de Ovnilogia en Chicago, donde algunos de sus comentarios reflejaron su descontento por la ignorancia del público en general sobre el tema ovni. Su relato fue ampliamente divulgado por Associated Press y otras agencias de noticias”, advierte Nanni Luminarias.