Nueva York inauguró una línea de metro proyectada en 1929

La ciudad estadounidense de Nueva York comenzó 2017 con una nueva línea de metro que recorre a partir de ayer un pequeño tramo de la Segunda Avenida, después de que los neoyorquinos esperaran casi un siglo para que esta promesa se hiciera finalmente realidad.

"¡Manténgase alejado de las puertas que se cierran, 2016! 2017 está aquí para quedarse y, con él, el primer tramo de nuestra flamante nueva línea de metro de la Segunda Avenida está en marcha y funcionando", escribió en Twitter el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio,horas antes de que la línea de metro se abrieraal público. La idea de construir la línea de la Segunda Avenida, la primera gran expansión del sistema del metro de Nueva York en 50 años, data de 1929, pero la Gran Depresión y la crisis financiera en los años 70 hicieron que se fueranpostergando los planes hasta que en 2007 comenzó su construcción. El primer tramo, cuyas obras han costado más de 4.500 millones de dólares, cuenta con tres nuevas estaciones entre las calles 63 y 96 en el barrio del Upper East Side.

Cuando la línea esté terminada, recorrerá los 13,6 kilómetros del lado este de la isla de Manhattan, desde la calle 125 en Harlem al Hanover Square en Lower Manhattan y contará con 16 estaciones en total.

El proyecto de construcción del próximo tramo, con un costo aproximado de seis mil millones de dólares, está en su fase inicial y no se espera que la línea de metro esté completada hasta dentro de una década, según The New York Times. Con un costo de 2.200 millones de dólares por kilómetro, la línea de la Segunda Avenida es, según Vox.com, la línea del metro más cara del mundo.

