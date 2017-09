Educación interviene frente a una nueva y feroz pelea entre chicas

Los episodios de violencia entre adolescentes, sobre todo mujeres, que se viralizan a través de las redes sociales son un problema en aumento en la región que conmueve a los pobladores. Nuevamente, una brutal pelea que fue subida a las redes sociales tuvo lugar el lunes por la tarde entre dos alumnas adolescentes de la Escuela de Enseñanza Media 325 De la Plaza, de calle Florida sin número de Capitán Bermúdez. Frente a esto, las autoridades educativas pusieron en marcha un protocolo de intervención: citaron para hoy y mañana a las familias de ambas chicas involucradas, y a través del Equipo Socioeducativo del Ministerio harán "un trabajo hacia adentro de la institución" para contener a las adolescentes y buscar una solución al conflicto (ver aparte)

Aunque por tratarse de menores no trascendieron los apellidos, se supo que las protagonistas fueron dos alumnas de 15 y 16 años y que numerosos jóvenes estaban informados sobre la realización de la pelea por la red social WhatsApp.

"Se llevó la peor parte"

Consultado por LaCapital, Leonardo R, padre de Selene, la joven que recibió severos golpes en el piso, se mostró "triste" por la situación ya que algunos jóvenes presentes instaron a la agresora a empezar la pelea, y recordó que su hija "llevó la peor parte. Todo comenzó durante la tarde en el colegio, cuando bajó por la rampa del patio y se chocó con la otra piba, que la miró y todo quedó ahí, pero después vino la pelea. Había mucha gente porque al parecer se fueron avisando por WhatsApp lo que iba a ocurrir", expresó el padre de la adolescente, y agregó que su hija fue golpeada ferozmente. La violencia de los golpes quedó efectivamente reflejada en el video que poco después se viralizó.

El padre de Selene no encuentra explicación a lo sucedido. "Hace dos años, y de la nada esta chica amenazó a mi hija con pegarle pero nunca pasó nada hasta el lunes, cuando se chocaron en un pasillo. Luego se armó un grupo de WhatsApp en el que se habló de la pelea, pero mi hija no tiene ni celular. En el lugar había un grupo de entre 20 y 25 chicos esperando la pelea, Todos se hacían los boludos, pero al final algún amigo de Selene se metió y las separó, pero sabemos que había quienes amenazaron a los que querían parar la pelea"

El padre de la joven fue a la escuela y le dijeron que la otra chica se presentó con su hermana mayor en carácter de tutora, porque no tiene mamá, y se hizo cargo de la situación. También quedaron en que se iban a reunir con las psicólogas de la escuela. "Yo consulté con abogados y no corresponde que las sancionen porque no estaban dentro del colegio; a lo sumo, la otra alumna puede llegar a ser sancionada con el cumplimiento de alguna tarea. Creo que son dos adolescentes y que como tales cometen algún error".

El escenario de la pelea fue la céntrica avenida San Lorenzo, en Capitán Bermúdez. entre Florida y Rivadavia. "La chica la cruzó a Selene en la avenida y le preguntó si quería pelear, y esta dijo «no, nada que ver»", relató Leonardo, quien destacó luego que "la piba primero se fue, pero como le preguntaban si no le iba a pegar, volvió" y empezó la gresca. Otro episodio que mereció la atención de las autoridades

Marcelo Castaños

Ubaldo G. Mauro