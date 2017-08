Denuncian que la conducción de Ctera dificulta el voto docente

La delegación Amsafé del departamento General López mostró su preocupación y alerta por lo que considera son restricciones a la participación de los docentes locales en las elecciones de Ctera.

El 7 de septiembre se celebran en todo el país elecciones en Ctera, una de las entidades docentes más numerosas del país, para elegir autoridades que integren la junta ejecutiva y los congresales de la institución. Desde Amsafé General López, el delegado Javier Delgado expresó su preocupación por determinadas decisiones de planificación electoral adoptadas por las autoridades de Ctera que dificultarían la participación de los docentes del departamento, y se pregunta: "¿A qué le temen Alesso y Baradel?".

Delgado señaló: "En nuestro departamento, en elecciones anteriores, se dispusieron más de 100 lugares de votación. Sin embargo, en esta ocasión, sólo fueron autorizadas 35 urnas. La decisión resulta sorprendente y levanta sospechas de todo tipo, porque las mesas de votación se redujeron a un tercio, dificultando así la participación de los afiliados. Hay localidades enteras donde los docentes no podrán ejercer su derecho al voto", cuestionó el delegado por General López.

Agregó que "los escasos lugares para sufragar fueron seleccionados, en su mayoría, con el criterio de si había o no un puntero de la lista celeste violeta. La maniobra resulta tan torpe, que ni siquiera se podrá votar en la sede gremial. Y no sólo eso, una de nuestras postulantes a congresales, Verónica Zonteponte, no podrá votar por estar excluida del padrón junto con la escuela en la que debería estar empadronada".

Ante esto Delgado se preguntó: "¿Existe algo más nocivo para un gremio que restringir la participación de sus afiliados?". Desde hace más de un año, la nueva conducción departamental viene haciendo acciones para fortalecer la participación y la democracia sindical.

En tono crítico, Delgado señaló que "el modelo sindical que defiende la conducción nacional de Baradel y Alesso se muestra opuesto por el vértice al que defendemos en nuestro departamento. Reduciendo a una tercera parte los lugares de votación, en lugar de facilitar y promover la participación de los docentes, la entorpece. La dirección nacional de Ctera no quiere que se expresen las voces disidentes, para eso recurre a las argucias que denunciamos".

"Desde Amsafé General López pensamos que sólo la participación y el protagonismo de los docentes en la toma de decisiones fortalecerá a nuestro gremio", y acotaron que exigen que se pueda votar en todas las localidades y escuelas del departamento.