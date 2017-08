Más de 150 jóvenes realizan recorridas nocturnas para ayudar

Más de 150 jóvenes recorren las calles de Rosario en invierno y en verano. No paran nunca. El objetivo es llevar un plato de comida, un poco de compañía e intentar abrir una oportunidad a aquellos que no parecen no tener más opción que la calle. Pertenecen al Movimiento Solidario Rosario (MSR) , y tienen muchos planes para el año próximo.