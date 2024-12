Yanina Latorre sorprendió con su postura política: "Mi pensamiento es más socialista que capitalista"

La periodista, reconocida por sus posturas directas y su estilo polémico, en medio del programa fue consultada por su ideología política. "Buena pregunta, no quiero que me saquen del personaje de oligarca", comenzó entre risas Yanina . A lo largo de la conversación, Latorre reveló detalles sobre su crianza, sus influencias familiares y cómo, a pesar de sus posturas afines al libre mercado, su perspectiva política tiene elementos que no se alinean con el consumismo capitalismo clásico . "En mi casa me criaron de una manera socialista", confesó.

La inesperada declaración de Yanina: “Mi pensamiento es más socialista que capitalista”

“¿Cuál es la cosa más zurda que tenés?”, le preguntó Lucas Fridman. “Buena pregunta, no quiero que me saquen del personaje de oligarca”, respondió Yanina Latorre.

Luego agregó: "Dale, soy mi mamá, mi mamá es totalmente de izquierda, es zurda total”. A pesar de que su madre era una ferviente socialista y de que fue criada bajo esos valores, Latorre aclaró que no se siente identificada con el socialismo que se promueve en el contexto argentino. "Creo más en un socialismo utópico, más europeo", afirmó. Según su opinión en el socialismo argentino son "todos chorros y corruptos".

Sin embargo, también sorprendió con una declaración inesperada: "Pero en realidad mi pensamiento es mucho más socialista que capitalista. Mi mamá es socialista y yo creo en el socialismo del norte de Europa, en Suiza, que es lo que no pasa acá, que termina siendo todo desprolijo", detalló la panelista de LAM.

Embed



Pasó Yanina Latorre a ver qué onda y pintó ping ponghttps://t.co/R3tNM1PVbC pic.twitter.com/OgRvwYpcEV — OLGA (@olgaenvivo) December 12, 2024

El picante cruce de Yanina con Migue Granados: “Vos le querés ganar a Luzu"

Además de sus posturas políticas, Latorre no esquivó la polémica en torno al mundo del streaming. Yanina aprovechó la oportunidad para opinar sobre la tensión y rivalidad entre los canales de streaming Luzu Tv y Olga y hacerle algunas preguntas Migue Granados.

Mientras se encontraba en vivo la panelista apuntó directamente contra Migue: "Vos le querés ganar a Luzu. Si me decís que no, no te creo. Aparte es otro público pero te los trajiste a todos", refiriéndose a la intención de Migue de convocar a los principales conductores del canal rival. "Bueno pará flaca, todos no. Son dos", respondió Migue un tanto incómodo. Sin perder el ritmo, Latorre replicó rápidamente: "Está bien que se los traigan. Yo también iría a robarle al mejor".

Embed Yanina Latorre estuvo en el directo de #SoñeQueVolaba y le tiró a Migue G “te los trajiste a todos, yo también iría a robarle al mejor” por la gente de Luzu que se pasó a OLGA. pic.twitter.com/qRnu089xiL — Polito Moreno (@PolitoMor) December 13, 2024

"Lo que no me gusta del palo del stream es que ninguno dice la verdad, todos cuidan las formas. Nadie dice nada", afirmó la angelita. Al defender su postura, agregó sin tapujos: "A Nachito Elizalde le pregunté si se iba porque le pagaban mal y me dijo ‘no, no, no, se terminó'. ¿Por qué no decís la verdad, pelotudo?"

La situación se volvió incómoda y aunque Migue intentó suavizar el momento con una broma, el clip del cruce se viralizó en redes sociales.