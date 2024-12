Luzu Tv vs Olga: Nico Occhiato le responde a Migue Granados y Nacho Elizalde aclara su salida

¿Qué dijo Nico Ochiatto?

Interceptado por un móvil de "Socios del Espectáculo", Nico salió a responder a las declaraciones de Migue Granados. Ochiatto comenzó: “Migue nunca es mi amigo ni nunca lo fue, entonces no va a estar todo mal”.

El conductor de "Nadie dice nada" dejó en claro la diferencia en la manera en que se manejan los recursos, lanzando una crítica hacia la Olga. “Nosotros no tenemos una gran espalda financiera que respalde el proyecto, por lo que cada inversión que hacemos tiene que ser un gol”, expresó, haciendo alusión a que en Luzu TV las apuestas deben ser mucho más calculadas debido a los límites económicos.

Embed

A su vez, en una entrevista de "Intrusos", el líder de Luzu Tv también aclaro la situación. Frente a las preguntas del movilero sobre las renuncias en su canal, Nico dejó en claro que su enfoque esta en los que deciden quedarse, "Yo me enfoco en la gente que se queda. El que decide irse, lo respeto. Lo único que tengo que hacer es laburar con la gente que sigue estando acá", afirmó.

El notero le consultó específicamente acerca de la salida de Marti Benza y su equipo de "Tarde de Tertulia", Occhiato reiteró: "Me enfoco en los que se quedan".

Además, Nicolás reveló que todas las figuras de su canal fueron tentadas por ofertas de Olga. Sin embargo, fueron los miembros de Tarde de Tertulia los únicos que decidieron irse. "Vinieron a buscar a todos. Están los más talentosos acá. Entonces que los vengan a buscar ofreciéndoles muchísima plata me parece bien. Yo me enfoco en los que se quedan", sostuvo Occhiato.

Por último, sobre cómo manejaría un cruce con Migue Granados, Occhiato fue claro: "Lo saludo". Sin embargo, reiteró que aunque respeta la estrategia de Olga de captar a figuras de otro streaming, él no la seguiría. "No, yo no haría lo mismo", concluyó.

>>Leer más: Lussich y Pallares le pegaron duro a Florencia de la V: "El medio la detesta"

¿Qué dijo Nacho Elizalde?

Los comentarios de Nico, coincidieron con el momento en que Nacho Elizalde rompió el silencio en sus redes sociales para contar su versión de la historia. Via historias de Instagram, Elizalde confirmó que el próximo año estará en Olga y aclaró que si bien la decisión fue difícil, sentía que era el momento adecuado para avanzar.

"Para mí fue una decisión muy difícil. Primero irme de Nadie Dice Nada, fue muy difícil porque es un lugar que me dio un montón de cosas, pero sentí que era el momento de tomar la decisión”, comenzó Nacho. Luego explicó: "Cuando me llega la propuesta de Olga, me costó hasta aún más tomar esa decisión. Pero me ofrecieron conducir un programa diario, junto a Paula Chaves, armar el equipo, tomar la dirección del programa, y eso para mí es crecimiento y es algo bárbaro".

Aunque Nacho Elizalde aseguró que la decisión de dejar Luzu TV y unirse a Olga fue muy difícil, expresó que sentía que era un paso necesario para su crecimiento profesional. “Entiendo que hay gente muy dolida, y yo también estoy muy dolido, porque Luzu me dio un montón y me costó irme de ahí, pero siento que esto es crecimiento y algo que tengo que hacer”, explicó.

Embed "EL AÑO QUE VIENE VOY A ESTAR EN OLGA"



Nacho Elizalde rompió el silencio y habló de su llegada a Olga: "Me ofrecieron conducir un programa diario junto a Paula Chaves, armar el equipo, tomar la decisión y dirección del programa. Eso para mi es crecimiento y algo bárbaro" pic.twitter.com/0pheIBhI8I — TRONK (@TronkOficial) December 10, 2024

A pesar de sus argumentos personales y profesionales, su salida no fue bien recibida por muchos de sus seguidores, quienes manifestaron su desacuerdo en redes sociales. El impacto de sus declaraciones fue inmediato y en cuestión de minutos Nacho experimentó una notable pérdida de seguidores.

Embed Nacho Elizalde perdió 25mil seguidores en 5hs por la decisión de ser parte de Olga 2025 pic.twitter.com/geeUcifNww — MF (@MundoFamososOk) December 11, 2024

>>Leer más: La "re tonta" de "Gran Hermano": el día después de la escandalosa primera eliminación