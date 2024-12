Qué dijo Migue Granados sobre las renuncias de Luzu Tv

En menos de una semana, figuras clave del canal de Nico Occhiato anunciaron sus renuncias. Nacho Elizalde y Marti Benza, junto con su equipo, fueron captados por Olga tras recibir ofertas económicas más atractivas, lo que desató una gran controversia . En este marco, Migue no tardó en explicar su postura.

En su programa "Soñé que Volaba", se tomó unos minutos para aclarar cómo funciona la economía detrás de su canal. "¿Cómo hacemos para pagar el cuádruple? Quedándonos con el cuádruple menos" , aseguró. A su vez, fue entrevistado por Los Ángeles de la Mañana y detalló como fueron los pases de los conductores desde Luzu Tv a Olga: "Son equipos de fútbol, es un laburo. No es desarmar", declaró Migue.

¿Qué dijo Migue Granados?

En la mañana del lunes, mientras Nico Ochiatto anunciaba los cambios para su programación durante el verano 2025, Migue Granados aprovechó el espacio de “Soñé que Volaba” y se refirió a los rumores y acusaciones.

"Hoy los canales de stream están a full, muy de moda, son el nuevo juguete de las marcas. Vos tenés los dos canales más vistos, por ejemplo Luzu TV es mucho más popular que OLGA y más visto", comenzó Migue. “Los canales son trabajos y cada uno puede ir al trabajo que quiere. Los jugadores se ven jugando, para que alguien te guste lo tenés que haber visto en otro lugar primero", continuó el conductor.

"Me molesta que digan: '¿De dónde sacan la plata estos para ofrecerles el cuádruple?'. Podés venir y ver las 93 marcas que pautaron, la gente de comercial sabe cuánto factura el otro canal. Si no hay marcas, preocupate, pero nosotros hacemos un chivo cada cinco minutos chicos", detalló.

Intentando desvelar las dudas sobre el presupuesto que tiene el canal, Migue lanzó algunas indirectas contra Luzu Tv. “Viene el que dice, 'ah pero esto porque tienen guita'. No, no tenemos guita. No empezamos con una camarita , empezamos directamente con lo que ya conocíamos. Porque ya conocíamos 'Últimos Cartuchos', ya conocíamos Vorterix", afirmó y agregó: “Fue Mario el primero que hizo algo así”, refiriéndose al conductor Mario Pergolini, desminitiendo que Nicolás Occhiato haya sido pionero en el formato streaming.

Embed “Migue Granados”



Porque le tiró un palazo a Nico Occhiato al acusar a Luzu de tener mismos ingresos que Olga pero pagar mucho menos de sueldos: “Pagamos el cuádruple porque nos quedamos con un cuádruple menos". pic.twitter.com/y8YD3uxTSy — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 9, 2024

>>Leer más: Se acerca "La pelea del año", el gran evento del streaming rosarino

El contrapunto entre Olga y Luzu Tv

Horas después de su descargo en "Soñé que Volaba", Granados fue entrevistado en Los Ángeles de la Mañana, donde continuó aclarando ciertos puntos de la controversia.

“No es robar. Entiendo que esas son susceptibilidades que alteran a los fans de un canal o de otro. Pero no es robar, se llama trabajo. Y el trabajo es lo que necesitamos para vivir. Entonces si a vos te llaman de un lugar y te dicen, 'che, ¿te gustaría estar acá?'. Y respondés: 'sí, me encantaría, pero me encantaría ganar un poco más', entonces vos arreglás", agregó Migue.

“Los dos canales facturan lo mismo”, subrayó, reforzando que la posibilidad de ofrecer más dinero a los trabajadores viene de la decisión de resignar una mayor ganancia.

En cuanto a la escandalosa salida de Luzu Tv de todo el equipo de “Tarde de Tertulia” liderado por Marti Benza, Migue mencionó: “A Marti yo la llame para otro proyecto. A ella sola. Y ella me dice: 'dale me re copa, pero yo tengo acá a mis amigos. Yo si voy, voy con mis amigos'. Y yo veo que los amigos son divertidos, son capos, van al frente y tienen ganas de hacer cosas creativas más grandes".



>> Leer más: Flor de la V rompe el silencio y se despide entre lágrimas de "Intrusos"



A su vez, Granados aclaró que no sólo es Olga quien llama a conductores de otros canales de streaming. “Son equipos de fútbol, es un laburo. No es desarmar. De allá a acá han llamado a Noe Custodio, a Elio, a Rechimuzzi. A Homero cada vez que lo ven le dicen 'cuando te canses vení para acá'“.

Además, confirmó el pase definitivo de Nacho Elizalde, histórico conductor de Luzu Tv, al canal Olga: "Nacho va a ser él, igual que en Luzu. Y Paula Chávez va a ser Paula Chávez. Un equipo con diferentes personas".

Al finalizar, el conductor mencionó: “Yo propuse mil veces hacer cosas juntos”. El movilero de LAM preguntó: “¿Sentís que de la otra parte no estuvo esas intención?”, Migue sentenció: “Y no”.