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Copa Santa Fe 2026: se presentó el torneo de Futsal y fútbol adaptado en la Asociación Rosarina

El lanzamiento contó con las presencias de Mario Giammaría, Fernando Maletti, Silvina Rodríguez Mesón, Carlos Lanzaro, y Mirco Rodríguez en Copa Santa Fe

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

22 de julio 2026 · 21:36hs
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Copa Santa Fe: Mario Mario Giammaría

Marcelo Bustamante/ La Capital

Copa Santa Fe: Mario Mario Giammaría, titular de la liga decana; el secretario de deportes, Fernando Maletti; la subsecretaria de deportes federados, Silvina Rodríguez Mesón; el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, y Mirco Rodríguez, director provincial de personas con discapacidad. 

En el salón principal de la Asociación Rosarina de Fútbol se presentaron los torneos de Futsal y fútbol adaptado, en el marco de la edición 2026 de Copa Santa Fe que cuenta con el apoyo del gobierno de la provincia y la Federación Santafesina de Fútbol.

El evento contó con las presencias de Mario Giammaría, titular de la liga decana; el secretario de deportes, Fernando Maletti; la subsecretaria de deportes federados, Silvina Rodríguez Mesón; el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, y Mirco Rodríguez, director provincial de personas con discapacidad, quienes encabezaron el lanzamiento de los respectivos certámenes y contó con una gran concurrencia.

Primera vez de Futsal

“Es un momento importante porque estuvimos mucho tiempo gestionando que la provincia nos habilitara la edición de la Copa Santa Fe de Futsal. Siempre teníamos un poco la limitante de que había pocas ligas en la provincia que practicaban la disciplina, ahora hemos conseguido que varias se sumen a la práctica y otras que ya la están iniciando. Este puntapié inicial es fundamental, la disciplina viene creciendo a nivel nacional y hay más de 100 ligas que la practican. Agradecemos la decisión de las autoridades provinciales, las autoridades del deporte, de lotería por el apoyo a la primera edición”, sostuvo Giammaría.

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Con respecto al torneo, el titular de la Rosarina expresó: “Vamos a clasificar con ocho equipos para la primera edición que será en la ciudad de Santa Fe, desde el 30 de octubre al 1 de noviembre. Tanto para el Futsal como el fútbol adaptado será la primera vez en la Copa Santa Fe. El Futsal es una disciplina que no tiene techo y celebramos la decisión de apoyarla”.

Futbol Adaptado

Para el fútbol adaptado será la primera edición de la Copa Santa Fe de fútbol para personas con discapacidad intelectual, un espacio que reunirá a equipos de distintas localidades santafesinas.

El torneo se disputará bajo la modalidad de fútbol 5 contra 5, con delegaciones integradas por 10 jugadores y jugadoras y 2 integrantes del cuerpo técnico por cada equipo.

Rosario será sede

Las jornadas se desarrollarán en la ciudad de Rosario y tendrá las participación de instituciones y equipos provenientes de nuestra ciudad, Firmat, Cañada de Gómez Venado Tuerto, Funes, Monte Vera, Santa Fe, Ybarlucea, Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez.

Copa Santa Fe en fútbol

El domingo comenzarán los octavos de final de la Copa Santa Fe de fútbol con el choque entre equipos representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol.

En el barrio Sarmiento jugarán el partido de ida Argentino ante Central, a partir de las 15. La revancha será siete días después. El ganador jugará con el vencedor de Los Andes de Alcorta y Club Arteaga.

Leones FC vs Newell's

Por su parte, Newell’s visitará a Leones FC el martes 29, a las 19 en Arroyo Seco. Quien se imponga en ese duelo se enfrentará con el ganador de la llave que animarán Central Córdoba y Timbuense, que jugarán la ida el martes 29, a las 20, en Timbúes.

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