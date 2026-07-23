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Central sale a escena y quiere hallar la sonrisa que perdió en el final del semestre pasado

El Canalla debuta en el torneo Clausura frente al campeón Belgrano. Inicia una segunda mitad de año con retos importantes y con un Almirón bajo la lupa

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

23 de julio 2026 · 06:00hs
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Ángel Di María

Celina Mutti Lovera / La Capital

Ángel Di María, capitán y referente de Central, sonríe en uno de los últimos entrenamientos antes del debut frente a Belgrano.

Adiós al largo receso, a la pretemporada, al Mundial, a la inmensa espera para que la pelota vuelva a rodar en el fútbol argentino. Central será uno de los primeros en salir a la cancha y lo hará nada menos que ante el último campeón. Belgrano es la primera y gran prueba de fuego que tendrá el equipo de Jorge Almirón en un semestre que entusiasma a todos en Arroyito por los desafíos que hay por delante, pero que pondrá a prueba una vez más el temple del Canalla.

Hoy toca torneo Clausura y así será durante un par de semanas más, antes de que el chip deba cambiarse por obligación para afrontar el examen más complejo al que se le hará frente: la Copa Libertadores de América.

Central es hoy un cúmulo de expectativas, en el que la demanda de muestras de carácter se le irán poniendo cara a cara sin solución de continuidad. Pero todo forma parte de los mismo y lo que se piensa es en un equipo protagonista, con capacidad de revertir aquella mala imagen con la que despidió la primera mitad del año.

Un desafío colectivo

El desafío será para todos, como siempre. Para el plantel, para la dirigencia y para el técnico. Y en esta ocasión, particularmente para el entrenador, que fue la figura en el tapete inmediatamente después del rápido adiós al primer semestre.

>>Leer más: A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

No se trata de recargar las tintas y hacer foco en un solo punto. En absoluto. Fue el contexto, las circunstancias y todo lo que sucedió inmediatamente después de la eliminación en la Copa Argentina lo que hoy hace pensar que la figura del entrenador estará por encima de todo y de todos en ese andar del Canalla.

Los jugadores de Central se disculpan ante los hinchas en la derrota ante Estudiantes en lo que fue un mal cierre del semestre.

Los jugadores de Central se disculpan ante los hinchas en la derrota ante Estudiantes en lo que fue un mal cierre del semestre.

Cuando en su momento se olió despedida, el presidente Gonzalo Belloso convocó a una conferencia de prensa en la que hizo una defensa férrea y contundente del técnico. Argumentó con pelos y señales todo eso que lo llevó a mantenerlo en el cargo. “Hasta mi mamá me pide que lo eche, pero no”, dijo el Pejerrey en el salón Centenario del Gigante de Arroyito ese 4 de junio, cuatro días después de la derrota frente a Estudiantes. Discusión absolutamente saldada por parte de la dirigencia.

El receso calmó las aguas en Central

El largo receso sirvió para que las aguas se aquieten lo suficiente, pero el momento de la competencia iba a llegar y finalmente llegó. Este Central de Almirón vuelve a subirse al escenario con una única misión: volver a pelear por cosas importantes.

Este semestre que comenzará en cancha de Belgrano no parece uno más en Arroyito. Será el semestre en el que habrá cosas sumamente importantes por las que pelear. Una de ellas es la Copa Libertadores, en la que el Canalla se verá las caras en octavos de final contra Corinthians. También llegará el momento de la Supercopa Internacional (contra Estudiantes), en la que habrá un título en juego. Pero también está el Clausura.

>>Leer más: Central salió a aclarar el posteo de la selección argentina sin Messi y anticipó acciones legales

Arrancar con el pie derecho le implicaría a Central pegarle un cachetazo, aunque en primera instancia parezca meramente simbólico, a esa recta final con malas vibras de la primera mitad del año. Le sacaría también un peso de encima frente a los choques contra dos de los denominados grandes como Racing y River.

Jorge Almirón no quedó bien parado ante los hinchas canallas y el presidente Belloso tuvo que salir a respaldarlo.

Jorge Almirón no quedó bien parado ante los hinchas canallas y el presidente Belloso tuvo que salir a respaldarlo.

Un reseteo necesario para el Canalla

Central necesita resetearse para que las dudas que quedaron picando hace un par de meses se transformen en expectativas. Frente a un arranque que no pinta para nada sencillo, este equipo de Almirón irá a Córdoba para empañarle la fiesta a Belgrano y así dar el primer paso en esa nueva relación con la confianza que debe entablar.

A este equipo canalla se le viene el Clausura, la Copa Libertadores y la Supercopa Internacional. Toda una invitación al sueño. Pero todo a su debido tiempo. Lo primero es el torneo local, donde arrancar con el pie derecho puede resultar un paso gigante. Lo anhela Central, lo necesita Almirón.

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