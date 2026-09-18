Las librerías independientes de Rosario tendrán su propio día para celebrar

La fecha será el 2 de agosto, en homenaje a la histórica Librería Longo, y busca poner en valor el aporte cultural de estos espacios y acompañar al sector

Rosario tendrá un Día de las Librerías Independientes , que se celebrará cada 2 de agosto , a partir de una iniciativa aprobada por el Concejo Municipal. La fecha fue elegida en homenaje a la histórica Librería Longo , considerada la más antigua de la ciudad y convertida en un símbolo de la actividad librera rosarina.

La propuesta fue impulsada por la Cámara de Librerías Independientes de Rosario y la concejala socialista Alicia Pino con el objetivo de reconocer el papel cultural que cumplen estos comercios y, al mismo tiempo, generar una herramienta de acompañamiento para un sector que atraviesa una situación de crisis.

La ordenanza busca poner en valor a las librerías independientes como espacios de acceso al libro y como parte de un entramado cultural que vincula a escritores, editoriales, bibliotecas, instituciones educativas y lectores.

“Rosario posee una reconocida tradición literaria y editorial, y las librerías independientes son parte de su identidad cultural y de un entramado social que vincula a escritores, editoriales, bibliotecas, instituciones educativas y lectores”, señaló Pino durante el tratamiento del proyecto.

Cuatro librerías cerraron en el último año

La creación de la fecha se produce en un contexto complejo para el sector. Según los datos incluidos en la iniciativa, Rosario cuenta con 22 librerías independientes con local físico, tres cadenas y 27 editoriales. Durante el último año, además, cerraron cuatro librerías.

En ese escenario, la nueva jornada buscará convertirse cada año en una oportunidad para realizar actividades de promoción de la lectura, difusión del libro y fortalecimiento de la diversidad editorial.

El proyecto también menciona la preocupación del sector ante los cambios que se discuten a nivel nacional sobre el régimen que regula la actividad librera.

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“Ante la crisis que afronta el sector y los intentos, en el ámbito nacional, de derogar o modificar el régimen establecido por la ley que regula la actividad librera, este Concejo avanza en una norma que reafirma la importancia de desarrollar políticas públicas locales”, sostuvo Pino.

La concejala destacó además que la fecha permitirá generar actividades y espacios de encuentro entre el municipio, las librerías, editoriales, escritores y lectores.

El homenaje a la Librería Longo

La elección del 2 de agosto no es casual. Ese día de 1908, el inmigrante siciliano Alfonso Longo fundó la Librería Americana, conocida popularmente como Librería Longo, en Sarmiento 1173.

Con el paso de las décadas, el comercio se convirtió en un punto de referencia para sucesivas generaciones de lectores y mantuvo vínculos con escritores, docentes, periodistas, artistas e instituciones de la ciudad.

La Librería Longo fue reconocida por el Concejo Municipal con motivo de su centenario como la librería más antigua de Rosario.

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Aunque sus persianas permanecen cerradas desde 2024, su historia fue tomada como referencia para establecer la nueva fecha del calendario cultural de la ciudad.

Una fecha para las librerías independientes

El proyecto para crear el Día de las Librerías Independientes fue trabajado durante varios años junto a la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) y la CALIR.

A esta iniciativa se suma otro proyecto que actualmente se encuentra en tratamiento en el Concejo y que propone crear un Catálogo de Librerías de Interés Cultural de Rosario.

Ambas propuestas apuntan a reconocer el papel que tienen estos espacios más allá de la venta de libros y a promover políticas públicas destinadas a sostener el ecosistema cultural local.

“La creación del Día Municipal de las Librerías Independientes constituye una oportunidad para promover anualmente acciones de promoción de la lectura, difusión del libro y fortalecimiento de la diversidad editorial”, afirmó Pino.