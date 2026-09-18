La Capital | Política | Patricia Bullrich

El polémico video que publicó Patricia Bullrich con una canción de Lali tras sus críticas al gobierno

La senadora utilizó el tema "No me importa" luego de cruzar al Ministerio de Economía por los recortes en discapacidad incluidos en el presupuesto 2027

18 de septiembre 2026 · 13:28hs
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Bullrich compartió un video en su despacho donde estaba escuchando la canción No me importa.

Bullrich compartió un video en su despacho donde estaba escuchando la canción "No me importa".

En el marco de una semana de alta tensión interna dentro del oficialismo, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, protagonizó este viernes una provocativa escena al publicar un video grabado en su despacho en el que se la ve cantando una canción de Lali Espósito.

La elección musical cobró fuerte relevancia política dado el enfrentamiento entre la artista pop y el presidente Javier Milei. A través de su cuenta en X, Bullrich se mostró escuchando "No me importa", tema perteneciente al álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama".

El estribillo elegido reza: "Nunca fui lo que querían de mí y no me importa / Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra / Y las cosas que me pueden decir ya no me importan / Ey, oh, acelero y voy, cuando quieran, saben dónde estoy".

Espósito mantiene una disputa abierta con el espacio libertario desde su victoria electoral en las Paso de 2023, cuando publicó en sus redes la frase "qué peligroso, qué triste". Por su parte, Milei también apuntó contra la cantante en aquel entonces, a quien calificó como "Ladri Depósito".

Tensión interna por el presupuesto 2027

El mensaje publicado por la senadora se dio luego de una serie de críticas respecto del proyecto de presupuesto 2027 redactado por el gobierno nacional, luego de haber manifestado en semanas previas ciertas dudas sobre "la velocidad" de la recuperación económica.

El principal punto de discordia se centra en el capítulo VI de la iniciativa presupuestaria, el cual contempla modificaciones permanentes en el sistema de atención a las personas con discapacidad.

Entre los cambios más controvertidos impulsados por la gestión oficial se encuentran: la derogación parcial de la ley de emergencia en discapacidad Nº 27.793, las modificaciones a la ley Nº 24.901 y las revisiones sobre el Nomenclador de Prestaciones Básicas, afectando los aranceles de referencia del sector.

>> Leer más: Bullrich, preocupada por la "velocidad" de la recuperación económica

Bullrich apuntó directamente contra el Ministerio de Economía por la inclusión de estos recortes sin consulta previa. Según reveló la senadora, desconocía estas modificaciones a pesar de haber participado activamente en reuniones de la mesa política del oficialismo antes del envío del texto al Legislativo.

"Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos", declaró la legisladora en una entrevista radial.

En ese sentido, calificó la jugada como una falla táctica: "Hay un error no forzado y eso te puede hacer perder el partido".

Durante sus declaraciones, la senadora también advirtió sobre el impacto negativo que genera esta falta de coordinación en la labor parlamentaria diaria: "Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones", señaló.

Ante este escenario, Bullrich exigió la consolidación de "una mesa política donde las cosas se discutan", argumentando que cualquier reestructuración de esa magnitud debe consensuarse antes de ingresar al Congreso de la Nación.

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