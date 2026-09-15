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Teatro: escuelas secundarias llegan a Rosario para mostrar sus producciones

La Escuela de Teatro y Títeres provincial organiza un encuentro que reúne a cientos de estudiantes para acercarlos al arte y al estudio del teatro

15 de septiembre 2026 · 07:00hs
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El Festival de Teatro de Escuelas Secundarias tendrá una nueva edición en la Escuela Provincial de Teatro y Títeres

El Festival de Teatro de Escuelas Secundarias tendrá una nueva edición en la Escuela Provincial de Teatro y Títeres
Teatro: escuelas secundarias llegan a Rosario para mostrar sus producciones

Teatro: escuelas secundarias llegan a Rosario para mostrar sus producciones

La Escuela Provincial de Teatro y Títeres de Rosario se prepara para recibir una nueva edición del Festival de Teatro de Escuelas Secundarias, una iniciativa que año a año reúne a estudiantes de distintas instituciones con el objetivo de promover el teatro, la cultura y el intercambio entre jóvenes. Este viernes 18 de septiembre más de 30 escuelas secundarias se darán cita en su sede, ubicada en Viamonte y Moreno, de 11 a 17, para compartir las producciones escénicas que realizaron durante el año.

Se trata de la 16° edición de un festival que propone mucho más que una muestra de trabajos escolares: es un espacio de encuentro en el que los estudiantes pueden subir al escenario, conocer las producciones de otros jóvenes y acercarse a una institución en la que también pueden continuar su formación artística.

Durante seis horas, la Escuela de Teatro y Títeres provincial se convertirá en un gran escenario bajo la temática “Bosque Fantástico”, un universo en el que la naturaleza invade los espacios cotidianos y lo mágico aparece entre pasillos, salas y escenarios. Hojas, raíces, luces, musgo y criaturas del bosque acompañarán una experiencia inmersiva pensada para habitar el teatro desde la imaginación y el juego. Por su parte, los estudiantes de escuelas secundarias de Rosario y alrededores presentarán las escenas que prepararon durante el año, mientras que otros asistirán solo como espectadores. Además al festival llegará con actividades especiales y música.

La propuesta es producida por los egresados Juana Rossetti y Lautaro Angaroni, estudiantes de la Escuela de Teatro. “Este festival nace de la idea de difundir que en la ciudad de Rosario hay una escuela de teatro, que hay un terciario en el que se puede estudiar actuación, dirección, profesorado de títeres y profesorado de teatro”, contó a La Capital Angaroni. Y agregó: “Creo que es necesario también difundir la cultura y el arte de la ciudad. Dar a conocer que pueden estudiar en Rosario y formarse como artista en la ciudad, y que haya un intercambio entre estudiantes”.

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Treinta escuelas en una jornada de teatro e intercambio

Desde la coordinación de la Escuela de Teatro y Títeres se contactaron con más de 150 escuelas secundarias de Rosario y la región. Finalmente, 30 instituciones formarán parte de esta edición: 20 participarán como escuelas productoras, mientras que otras 10 asistirán como espectadoras.

“Vendrán escuelas de Rosario y llegarán también desde Carcarañá, Gálvez y Cañada de Gómez. Por institución van más de 10 alumnos y se espera que lleguen como 300 o 400 espectadores”, explicó Angaroni.

La participación no está condicionada por una temática ni por la necesidad de trabajar sobre una obra determinada. Cada institución decide qué quiere presentar y cómo abordarlo. “A las escuelas no les ponemos ninguna condición para venir al festival. Las escenas que muestran también las eligen ellos y que producen ellos. Hay escuelas que se inspiran en otras obras de teatro y hay otras que traen su propia propuesta”, señaló.

Será una jornada de teatro e intercambio. Al llegar, cada grupo será recibido por coordinadores —estudiantes de la propia Escuela de Teatro y Títeres—, que acompañarán a las delegaciones durante toda la jornada y les asignarán un camarín. Las producciones se distribuirán en tres espacios de la institución: el Teatrillo, la Capilla y Media Tarima.

Pero la programación irá más allá de las producciones escolares. Entre los bloques de presentaciones habrá un show musical a cargo de la banda rosarina "Escote en V". Además, desde el Profesorado de Títeres presentarán "Los seres y las cosas", una escena realizada con títeres y sombras. “El terciario de títeres es el único en Argentina y poco se sabe que acá se puede estudiar eso. Entonces quisimos darle importancia y difundir la Escuela de Títeres”, explicó.

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La Escuela de Teatro se transforma en un Bosque Fantástico

“Nosotros estamos preparando esto desde abril de este año, así que fueron unos meses intensos de trabajo. Cada propuesta para el festival es diferente, entonces cada año es distinto”, contó Angaroni.

En esta edición, los pasillos, salas y escenarios de la Escuela de Teatro y Títeres dejarán de ser por unas horas los espacios habituales de formación para convertirse en un bosque fantástico. “Elegimos la temática con la intención de traer un poco de fantasía a todo este mundo que está muy inmerso en la tecnología y en las redes sociales. Tratamos de buscar algo que saque a los chicos un poco de eso y, teniendo en cuenta que son adolescentes, buscamos algo que no sea tan infantil. Por eso elegimos la temática Bosque Fantástico”.

El vestuarista Ramiro Sorrequieta, trabajó en una identidad visual para los coordinadores que retoma elementos del bosque sin caer en una representación infantilizada. A eso se sumará la intervención escenográfica de Rodrigo Frías, que estará transformará los distintos espacios de la escuela para que el recorrido comience desde el momento en que los estudiantes atraviesen sus puertas.

“Espero que conmueva a los chicos y los profundice un poco más en el arte, para que también lleguen a la Escuela de Teatro y vean que estudiar teatro es una posibilidad acá en la ciudad. Creo que eso eso es lo que queremos: que los chicos se acerquen más al arte, al teatro”, expresó Angaroni. En ese sentido contó que otra de las coordinadoras, Juana Rossetti, llegó por primera vez al festival como estudiante del colegio Los Ángeles y terminó siendo su puerta de entrada a la institución y a su formación artística profesional.

“Lo que sucede ahora, que se inscribieron muchas escuelas, es porque los mismos profes que se reciben de la Escuela de Teatro ahora se van a las escuelas donde trabajan. Entonces se arma un recorrido más importante porque somos nosotros mismos, los recibidos de ahí de la escuela, quienes llevamos a los alumnos”, explicó.

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