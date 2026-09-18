Nuevo Régimen Penal Juvenil: el Concejo de Rosario avaló los cambios en la provincia

A casi dos semanas de la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil de Argentina , el tema ganó protagonismo este jueves dentro de la agenda política local. El Concejo Municipal de Rosario respaldó la respuesta para aplicar de manera inmediata la reforma en Santa Fe , aunque la expresión no fue unánime en el recinto.

La presidenta del cuerpo deliberativo, María Eugenia Schmuck , propuso una declaración de beneplácito por la "demostración concreta de capacidad estatal y responsabilidad institucional de la provincia" para modificar el abordaje de delitos cometidos por menores de edad. La iniciativa fue aprobada a pesar del rechazo del interbloque del peronismo y los ediles de Ciudad Futura .

La autora del proyecto argumentó este viernes que Santa Fe tiene "un paradigma distinto que es previo a la ley nacional" para bajar la edad de punibilidad a 14 años . A través de LT8 , manifestó: "No puede ser que el Concejo no hable de estos temas".

La dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) consideró que la provincia actuó de manera oportuna cuando reformó el Código Procesal Juvenil. De acuerdo a su análisis, la sanción generó de manera anticipada las condiciones necesarias para implementar los cambios aprobados este año en el Congreso .

"Desde julio de 2025 hay centros de derivación de adolescentes en conflicto con la ley penal. Estos organismos especializados de niñez son los encargados de asistir a cada uno con equipos interdisciplinarios. Si cometieron delitos graves, pueden ser detenidos, pero no en lugares para adultos", recordó Schmuck. Así concluyó que la solución "no es cuestión solamente de bajar la edad" y se quejó de la gestión estatal previa en torno al tema: "Antes, no hacíamos nada".

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A la hora de la votación, el proyecto recibió una respuesta negativa de parte del bloque de Ciudad Futura. "Estamos declarando el beneplácito por algo que nosotros desconocemos ¿Dónde están esos espacios, dónde están esos recursos?", preguntó Antonio Salinas sobre las modificaciones en Santa Fe para abordar los casos de niños y adolescentes involucrados en causas penales.

En el interbloque del Partido Justicialista (PJ) y el ex secretario de Salud rosarino, Leonardo Caruana, también prevaleció la postura de rechazo. La concejala Fernanda Gigliani dijo que "la política intenta construir un problema cuya magnitud en la realidad no es tal". Luego, añadió: "No creo que la salida de la violencia sea mayor punibilidad y mucho menos infantil porque la realidad es que la mayoría de las víctimas son los menores". Finalmente, la edila peronista María Fernanda Rey se abstuvo y quedó en una tercera posición, fuera del aval del oficialismo y La Libertad Avanza (LLA). "Un beneplácito no está resolviendo el problema de fondo", comentó la locutora.

¿Qué dice la declaración de beneplácito del Concejo de Rosario?

El expediente 282.369 consiste en una expresión a favor de la gestión del gobierno de Santa Fe para implementar el Código Procesal Juvenil de la provincia antes de la modificación del régimen penal nacional. De acuerdo a esta declaración, la reforma "garantiza el debido proceso, protege los derechos de las víctimas y brinda posibilidades reales de educación, resocialización y reinserción social a los adolescentes involucrados".

"Este cuerpo legislativo sostiene que el Estado no puede permanecer indiferente frente a los delitos graves ni permitir que la edad de los adolescentes sea aprovechada por organizaciones criminales para procurar impunidad", reza el mensaje aprobado este jueves en el Palacio Vasallo. En otras palabras, Schmuck señaló al día siguiente: "Los adolescentes son reclutados por bandas narco y utilizados como instrumentos para matar, para extorsionar".