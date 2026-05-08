Un elenco inclusivo llega por primera vez al teatro independiente local con la obra "YO | SOMOS"

Red Radamés presenta “YO | SOMOS” todos los sábados de mayo, con un elenco inclusivo de 15 actores y actrices con y sin discapacidad

“YO | SOMOS” no es solamente una obra de teatro: es un hecho inédito dentro de la escena local . Por primera vez, un elenco inclusivo de 15 actores, actrices, estudiantes y personas con y sin discapacidad realiza una temporada dentro de la cartelera del teatro independiente rosarino , llevando a escena una propuesta colectiva donde la convivencia, la diversidad y las experiencias personales son el centro del relato.

Durante todos los sábados de mayo, a las 21, Red Radamés presenta en el Teatro del Rayo (Salta 2991) “YO | SOMOS”, una experiencia escénica donde la diversidad toma cuerpo, palabra y protagonismo para explorar identidades y territorios móviles desde lo poético y desde el humor.

La propuesta es el resultado de más de veinte años de trabajo en la construcción de espacios de teatro inclusivo en Rosario. L a obra combina teatro y música en vivo para dar forma a un universo polifónico atravesado por susurros, secretos, deseos y recuerdos . Así, “YO | SOMOS” propone una reflexión sensible sobre la vida en común, entre el humor, la emoción y las experiencias compartidas de sus propios protagonistas.

El proyecto cuenta con la dirección de Adrián Giampani, Andrea Alberto, Vanina Píccoli y Paola Gracioli, mientras que la música en vivo está a cargo del músico invitado Pedro Agustín Jozami, el vestuario en manos de Ramiro Sorrequieta y los objetos escénicos a cargo de Paola SarnariPor su parte, el elenco está integrado por: Agustín Bianchi, Guadalupe Gaitán, Jorge Campanaro, Ruth Saavedra, Noelia Ocaña, Alan Cardona, Estefania Rousseau, Walter Monzón, Matías Rizzo, Luis Andrés Miranda, Viviana Castro, Ornella Rossi, Gabriel Zapata, Rubén Dario Herrera, Alejandra Angeloni.

“‘YO | SOMOS" apunta al nuevo paradigma de la discapacidad, que habla de la convivencia. Ya no se trata de la idea de inclusión, sino de entender que todos somos parte de la misma comunidad. "No hace falta incluir a nadie porque todos estamos, todos somos parte del barrio, de la escuela, todos convivimos", explicó Giampani, director de la obra y coordinador de Red Radamés desde hace más de dos décadas.

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“Lo que funciona y genera algo nuevo es mezclarnos. El teatro permite darles protagonismo y voz a personas que muchas veces no lo tienen en la sociedad, y eso es parte de lo que buscamos desde Red Radamés”, agregó.

El camino colectivo de Red Radamés

“Red Radamés, teatro inclusivo” desarrolla diferentes espacios de aprendizaje y producciones teatrales de las que participan personas con padecimiento mental, discapacidad, estudiantes de actuación, actores, actrices y cualquier persona interesada en la propuesta. La misma consiste en talleres de actuación y producción de material escénico y audiovisual.

“YO | SOMOS" nació justamente a partir de uno de esos espacios de trabajo colectivo. “Hace unos años nos convocó el Centro Cultural del Parque de España para que hagamos un taller de inclusión y género”, recordó Giampani. A partir de esa experiencia y de los materiales surgidos en el taller, comenzó a construirse el universo escénico que este sábado llega al Teatro del Rayo.

Sin embargo, el verdadero impulso de la obra llegó en 2023, cuando Red Radamés ganó la convocatoria del Festival de Artes Escénicas y Salud Mental de Barcelona. “Fue muy importante para nosotros. Nos dio más visibilidad y también un poquito más de margen en un momento muy complejo para la discapacidad. Y ahí nosotros nos comprometimos a hacer un espectáculo”, explicó el director sobre el reconocimiento, que además les permitió avanzar con una producción propia que venían postergando.

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Dos años después, ese proyecto finalmente se materializa con “YO | SOMOS”, una propuesta que pone en escena no sólo una obra, sino también una manera colectiva de construir arte. “Lo concretamos y la verdad que con creces, porque desde finales de 2024 estamos haciendo funciones y también ganamos subsidios para realizar giras cerca de Rosario”, señaló el director.

La obra ya tuvo funciones en espacios como el Parque de España, La Comedia y Casa Arijón, y ahora desembarca por primera vez en una sala del circuito independiente rosarino.

“Para nosotros es muy importante este paso porque una sala independiente es clave en el aprendizaje del oficio de la actuación”, sostuvo su director. “Nos interesa que las personas que participan de nuestros talleres puedan ir incorporando el oficio y seguir creciendo arriba del escenario”, sumó.

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"YO|SOMOS": una obra donde la grupalidad es protagonista

Ese trabajo colectivo que Red Radamés viene desarrollando desde hace años también atraviesa la esencia de “YO | SOMOS”. La obra se construyó a partir de experiencias reales surgidas dentro de los talleres del grupo. “Había ejercicios en los que las personas compartían secretos, situaciones cotidianas, recuerdos y experiencias atravesadas por sensaciones de cercanía o distancia. De ese material está armada la obra”, explicó Giampani.

Así, la convivencia que propone el espectáculo no aparece solamente en la composición de un elenco integrado por 15 personas con y sin discapacidad, sino también en las historias que la propia obra decide contar. Según explicó su director, el equipo construyó una estructura escénica, pero las palabras, imágenes y textos que aparecen en escena nacen directamente de las experiencias de quienes integran el grupo.

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Con música en vivo de Pedro Agustín Jozami, “YO | SOMOS” también les entrega la palabra de forma real a sus protagonistas: el guion está atravesado por sus memorias, deseos, recuerdos y formas de mirar el mundo. “Intentamos darles ese lugar en el espectáculo. De esos trazos, de esas memorias, de esas palabras y de esas imágenes, está hecho el texto. Todos propios de cada uno, de cada una ”, explicó Giampani.

"El protagonismo es un protagonismo colectivo, no hay un protagonista, no hay dos protagonistas, el protagonista es el grupo, la comunidad", detalló.

Para el director, esa lógica colectiva también define lo que sucede detrás de escena. “El elenco está muy vivo todo el tiempo. Hay algo de acompañarnos entre todos, de estar atentos a lo que necesita cada uno, hay una cuestión solidaria. Sentimos que algo de lo que contamos en la obra sucede también antes y después de la función. Eso de las diferencias conviviendo y acompañándose de la mejor manera que se puede, no negándolas, no coincidiendo en todo, pero a la vez diciendo esta es nuestra tarea, la tarea es contar esta obra, sostenerla, llevarla adelante", sostuvo.

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En ese sentido, Giampani remarcó que el objetivo común de sostener la obra termina construyendo una sensación concreta de comunidad, tanto arriba como abajo del escenario. “Contar esta obra y llevarla adelante acomoda las diferencias para lograr ese objetivo colectivo, y eso genera una sensación de compartir muy potente. Hay algo de militancia también, de querer sostener esto por todo lo que genera y lo que implica. Es una mezcla de voluntades que para nosotros resulta muy emocionante”, afirmó.

Y es justamente desde esa construcción colectiva que el grupo espera que la experiencia pueda resonar también en quienes se acerquen a verla. Además del carácter inédito de la propuesta dentro del teatro independiente rosarino, Red Radamés busca interpelar a públicos diversos y romper con ciertas miradas instaladas sobre la discapacidad. “A veces los círculos se cierran y solo se sienten convocadas las personas con discapacidad, y queremos romper eso”, señaló Giampani. En ese sentido, destacó que es un espectáculo para todos en el que "se van a emocionar y se van a divertir, pero van a pensar sobre muchos aspectos de la vida cotidiana, no solo sobre la discapacidad sino también sobre los vínculos" .

En esa misma línea, el director destacó que una de las búsquedas de Red Radamés es contribuir a que la presencia de personas con discapacidad en espacios de creación y expresión artística deje de verse como algo excepcional. “Hay personas que a lo mejor no están acostumbradas a ver en escena a personas con discapacidad, para nosotros es parte de la vida cotidiana y queremos que sea así. Está buenísimo que se empiece a ver, que se empiece a naturalizar, que las personas con discapacidad tienen que ocupar espacios de expresión, de creación y de opinión, como es el teatro”, concluyó.

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