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La Juntada en Máximo Paz: abren las inscripciones para asadores, foodtrucks y artesanos

Sergio Torres, Cuti Carabajal, Roberto Carabajal, Coki Ramírez, Aclamado Amistad, Azul Saita y Sofi Gazzaniga se incorporan a la propuesta del 11 de octubre. Además, ya están habilitadas las inscripciones para emprendedores y salieron a la venta los accesos al sector preferencial

11 de septiembre 2026 · 10:02hs
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La Juntada empieza a tomar forma en Máximo Paz y, a poco más de un mes de su realización, suma novedades que anticipan la dimensión que tendrá la jornada del próximo 11 de octubre en el Paseo del Encuentro.

A los primeros nombres confirmados, Cuti Carabajal y Sergio Torres, ahora se incorporan Coki Ramírez, Aclamado Amistad, Azul Saita y Sofi Gazzaniga. Y, como invitado de lujo, se suma ni más ni menos que Roberto Carabajal, ampliando una grilla que cruzará folklore, chacarera y cumbia santafesina durante más de diez horas de música en vivo.

Y todavía falta. Desde la organización anticiparon que habrá nuevos artistas y sorpresas por anunciar en las próximas semanas, mientras continúa tomando forma una programación pensada para extenderse desde temprano y hasta la noche.

La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y buscará convertir al Paseo del Encuentro en un gran punto de reunión para Máximo Paz y toda la región, combinando espectáculos musicales, gastronomía, concurso de asadores y feria de artesanos.

Abren las inscripciones para asadores, foodtrucks y artesanos

Uno de los grandes protagonistas de La Juntada estará desde las primeras horas del día. Ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar del concurso de asadores, que tendrá cupos limitados y una modalidad de competencia en duplas. El certamen será acompañado por Abuelo Julio, frigorífico que aportará la carne vacuna para la competencia y llevará al fuego una propuesta atravesada por el campo, la tradición y la calidad de la carne argentina.

La competencia repartirá $500.000 para el primer puesto y $300.000 para el segundo, mientras que el tercer puesto recibirá premios especiales.

Los interesados podrán anotarse a través del formulario habilitado por la organización. Allí encontrarán también las condiciones y la información necesaria para participar de la competencia.

La convocatoria ya está abierta también para quienes quieran formar parte de la propuesta gastronómica y comercial de la jornada. En el mismo enlace se encuentran disponibles los formularios de inscripción para foodtrucks y artesanos, también con capacidad limitada.

Un sector preferencial frente al escenario

Mientras la entrada general será gratuita, La Juntada contará con un sector preferencial con ubicación privilegiada frente al escenario principal.

Los lugares ya se encuentran a la venta en el siguiente link, e incluyen silla y espacio en tablón, además de acceso a una barra exclusiva dentro del sector, ofreciendo una alternativa para quienes quieran vivir toda la programación en primera fila y con mayor confort.

Las entradas para el sector preferencial pueden adquirirse a través del siguiente enlace. Todas las novedades de La Juntada, incluidos los próximos anuncios de la grilla e información sobre el evento, se comunicarán a través de la cuenta oficial @lajuntada.argentina.

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