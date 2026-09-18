La familia del Indio Solari hizo un descargo en redes: "No paran de usarlo" Su compañera y su hijo publicaron un comunicado denunciando la circulación de informaciones falsas sobre el artista fallecido 18 de septiembre 2026 · 12:13hs

La compañera y el hijo del Indio Solari compartieron un comunicado en redes denunciando la circulación de información falsa

La familia del Indio Solari hizo un descargo en redes para denunciar la circulación de informaciones falsas sobre el artista fallecido en junio pasado. Viru, su compañera, y su hijo Bruno, firmaron el comunicado que hicieron circular en las cuentas oficiales del músico.

“Desde que se fue no paran de usarlo (que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA...). No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que sólo suman a intereses mezquinos”, aseguraron en la primera parte del texto.

Las palabras de los familiares se refieren a una cuenta de Facebook, falsamente adjudicada a Viru, que publica contenido atribuido a Solari, como textos inéditos del artista o una última carta dedicada a sus seguidores. Si bien muchos fanáticos reconocieron el engaño y se encargaron de criticar a la cuenta, otros confiaron en la información compartida y la replicaron.

“Recuerden: cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes. Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar. Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación”, cerró la familia.