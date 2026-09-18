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Liberaron al único sospechoso por el crimen de una mujer de 86 años en barrio Ludueña

La fiscal que investiga el homicidio no halló evidencias firmes para imputarlo. La pesquisa continúa abierta con más medidas pendientes

18 de septiembre 2026 · 10:52hs
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El pasaje Minetti al 5800

Foto: Google Street View.

El pasaje Minetti al 5800, donde fue asesinada una mujer de 86 años

La fiscal Carla Ranciari, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, dispuso la libertad del único detenido hasta el momento por el crimen de Clorinda Medina, de 86 años, cuyo cuerpo fue hallado el lunes en su casa de Minetti al 5800, en barrio Ludueña, con golpes y una bolsa de nylon en la cabeza.

Se trata de un hombre que vive en la calle y que había sido demorado el lunes a pocas horas de descubrirse el brutal asesinato.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) señalaron que la fiscal tomó esa decisión luego que se realizarán múltiples tareas investigativas y no surgieran elementos que vinculen a ese hombre con el asesinato de Medina.

"La investigación sigue en curso. Se esperan resultados de pericias sobres rastros levantados en la escena del crimen", indicaron hoy desde el MPA.

El homicidio quedó expuesto el lunes 14 de septiembre, cuando una sobrina de la anciana fue a buscarla para acompañarla a una consulta médica. En ese momento, advirtió que su tía no respondía mientras llamaba a la puerta y llamó a un cerrajero para ingresar.

>> Leer más: Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada con una bolsa en la cabeza en barrio Ludueña

En una recorrida de la vivienda, los investigadores constataron que todo estaba revuelto como suele suceder en los robos.

Los vecinos de Ludueña comentaron en ese momento que Medina tenía la casa en venta, pero no sabían si había llegado a concretar alguna operación o si había cobrado dinero con relación a este plan.

Sus conocidos no la veían desde el miércoles o jueves de la semana anterior, lo que en principio coincide con el estado de descomposición del cadáver.

Ese mismo lunes, la fiscal Ranciari había contado en conferencia de prensa que la víctima tenía "varios golpes, hay mucha cantidad de sangre. Hay varios signos y evidencia de ha sido una muerte violenta” y que la hipótesis en principio giraría en torno a un homicidio en ocasión de robo.

En las primeras horas de la pesquisa, los investigadores detectaron a un hombre en situación de calle como sospechoso y fue aprehendido. Esa persona, finalmente, quedó en libertad porque no había indicios que lo ligaran al crimen.

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