Vuelve Al Fresco al Hipódromo de Rosario: el picnic musical tendrá su segunda edición

Bajo el lema de "un viernes distinto" y de "transformar lo conocido" , Al Fresco se lanza a su segundo festival con un line up a la altura de las expectativas. Como Dj principal estará el dúo canadiense "Bob Moses" , que llega por primera vez a Rosario con su particular club set que se destaca por la combinación de música electrónica y rock, tocando y mezclando guitarras y teclados en vivo. A ellos se les suma "Notre Dame" , Dj y productor francés, que viene de sacar a la luz su éxito "Yumi" que llamó la atención del sello de Solomun, uno de los mejores Djs del mundo.

Además, estarán tocando los Djs argentinos de Non Citizens y L.I.O.N. (like it or not). Los primeros, integrados por Pancho Rotta y Mateo Moreno ya son hijos de la casa ya que estuvieron en la edición inaugural de Al Fresco y vuelven por más luego de estar recorriendo el mundo a la par de los Djs más reconocidos de la escena. L.I.O.N., por su parte, trae una fusión única de techno melódico, progressive house e indie dance. Con batería, guitarras, voces, sintetizadores y máquinas de ritmos, cada show en vivo es una puesta en escena única.