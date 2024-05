Verónica Llinás fue internada en Uruguay con un "cuadro respiratorio"

Veronica Llinas Verónica Llinás protagoniza "Antígona en el baño", la obra que co-escribió y co-dirigió, y que se podrá ver el 4 y 5 en el teatro Astengo

Verónica Llinás se conmovió en una verdulería

Verónica Llinás, una actriz con un fuerte compromiso político y social, analizó la situación del país y contó el fuerte momento que vivió en una verdulería con una mujer que quiso comprar un kilo de papas y no pudo. "Salí llorando", indicó la protagonista de "Antígona en el baño".

En diálogo con Infobae, Llinás contó el episodio del que fue testigo cuando fue a hacer las compras: "Fui a comparar verduras y una señora, viejita con bastón, preguntó cuánto estaba el kilo de papas. Le dijeron 'tanto' y dijo 'no, no puedo. Deme verduritas'. No se puede comprar un kilo de papas".

"Salí llorando. Por supuesto le compré las papas y la señora no podía creerlo. Decía '¿qué es esta bolsa? pero no es mía'. La emoción... No puede ser que estemos viviendo esto. Veo eso y tengo ganas de salir a asesinar a todos los políticos de acá a 30 años atrás", confesó la intérprete.

"Me pasa algo muy violento, entonces de algún modo, meterse en el arte es un escape, y le proporciona a otra gente que lo necesita, otro escape", añadió Llinás, y sobre su militancia señaló: "Estoy muy triste con lo que pasa con el país. Medio enojada con toda la clase política. Es un sentimiento genuino. No veo por dónde poder salir adelante, veo gente buscando poder y no buscando dar. Es muy triste".