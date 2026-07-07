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Una escuela de Villa Gobernador Gálvez fue usada para enviar amenazas mafiosas

La Policía de Santa Fe encontró un cartel en el portón de la secundaria, donde delincuentes no identificados también prendieron fuego para llamar la atención

7 de julio 2026 · 10:57hs
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La escuela estaba cerrada cuando las autoridades llegaron al cruce de Alvear y José Ingenieros.

La escuela estaba cerrada cuando las autoridades llegaron al cruce de Alvear y José Ingenieros.

Un operativo policial realizado este lunes a la noche expuso una denuncia sobre amenazas en una escuela de Villa Gobernador Gálvez. El procedimiento se llevó a cabo mientras el establecimiento estaba cerrado por el receso invernal y las autoridades provinciales desmintieron versiones sobre un ataque incendiario.

La investigación comenzó alrededor de las 22, cuando agentes del Comando Radioeléctrico fueron a inspeccionar la zona de Alvear y José Ingenieros. Allí encontraron un cartel dirigido a una persona por un conflicto vinculado a la venta de drogas. Así, en primera instancia quedaron descartartados posibles vínculos directos con la institución.

De acuerdo a la versión preliminar, el mensaje intimidatorio había sido colocado en el portón de ingreso a la Escuela 448 Perito Moreno. Luego del patrullaje por la zona, las autoridades empezaron a rastrear más evidencia mediante un relevamiento de cámaras de videovigilancia y posibles testigos.

Amenazas en una escuela de Villa Gobernador Gálvez

El episodio registrado este lunes no guarda relación alguna con la ola de falsas amenazas que se desataron después del ataque a tiros en una escuela de San Cristóbal. En principio, el apriete se vincula con el cobro de una deuda a una mujer y los autores eligieron la secundaria de Villa Gobernador Gálvez para amplificar el mensaje.

El operativo se puso en marcha porque la denuncia señalaba que había humo en la entrada al establecimiento. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Educación de Santa Fe aclararon que no se produjo ningún ataque incendiario en ese lugar.

>> Leer más: Apartaron de sus funciones a dos policías detenidos por robar u$s 1.500 durante un control de tránsito

Los reportes iniciales sugieren que las amenazas pueden estar vinculadas con un caso de extorsión al sur de Rosario. En esta instancia no había personas detenidas ni identificadas en relación al episodio.

Dado que esta semana empezaron las vacaciones de invierno en toda la provincia, el incidente no afectó el dictado de clases de la secundaria. De no mediar imprevistos, las actividades se reanudarán el lunes 20 de julio, al igual que en el resto de las escuelas.

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