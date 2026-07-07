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Suiza dejó en el camino por penales a Colombia y será el rival de Argentina en cuartos

La venció a través de envíos desde los doce pasos, luego de un 0 a 0 que no se movió durante todo el partido. Ahora, se cruzará con la Scaloneta

7 de julio 2026 · 20:17hs
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El jugador de Central Jáminton Campaz convirtió su penal

El jugador de Central Jáminton Campaz convirtió su penal, pero Colombia no pudo pasar de ronda.

Ya quedaron definidos los clasificados a cuartos de final del Mundial 2026. La selección argentina tuvo que luchar y sufrir más de la cuenta para poder derrotar a Egipto por 3 a 2, y ya va orejeando lo que le va deparando la siguiente instancia de la máxima competencia a nivel internacional. Es que, la Scaloneta ya sabe el rival con el que se medirá será Suiza, quien venció a Colombia por penales 4 a 3.

Esa definición se dio después de un 0 a 0 que ninguno de los dos pudo sacar de su quietud. Este duelo se desarrolló en Vancouver Canadá, con arbitraje del salvadoreño Iván Arcides Barton.

¿Cuándo juega de nuevo?

Vale precisar que el choque entre el representativo argentino y Suiza se disputará el sábado 11 de julio, en el estadio Kansas City, Estados Unidos, desde las 22 (horario argentino), por un lugar en las ansiadas semifinales de la Copa del Mundo.

El partido fue de bajo vuelo y con pocos goles, un rasgo que no tuvo correlato con lo que viene exhibiendo este Mundial a menara de rendimientos y producciones individuales y colectivas.

Vale puntualizar que el tiempo reglamentario culminó con el tanteador 0 a 0, por lo que el desarrollo tuvo su continuidad en tiempo suplementario donde todo sigue con el placard cerrado.

Leer más: Mundial 2026: Lamine Yamal continúa y Cristiano Ronaldo se despidió

Entró Jáminton Campaz

Uno de los datos a destacar fue la presencia en el pleito del jugador canalla Jaminton Campaz, quien entró a los 65' junto a Juanfer Quintero, por Jhon Arias y James Rodríguez, para tratar de funcionar como revulsivo en el ataque de Colombia.

Esa apuesta funcionó ya que la gravitación y la incidencia del futbolista de Central varió entre aciertos y errores, pero con una activa participación en la generación de juego del elenco cafetero.

A los 101', Campaz tuvo una clara, con un remate que logró desviar al córner el guardameta suizo. Y en muchas acciones el Bicho se mostró como válida alternativa para sus compañeros.

A los 114', Campaz erró sólo dentro del área la más clara de ese tramo, con un disparo que increíblemente se fue muy alto.

Se decidió por penales

Ya en los envíos desde los 12 pasos, Suiza fue más efectiva y ganó 4 a 3. Para el conjunto helvético anotaron Xhaka, Amdouini, Itten y Rubén Vargas. Mientras que erró Akanji.

Por su parte, en Colombia señalaron Quintero, Campaz, y Luis Díaz, y fallaron Davinson Sánchez y Camilo Hernández.

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