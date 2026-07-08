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Más de cincuenta bateristas celebrarán su día tocando en simultáneo en el Anfiteatro

La ya tradicional Legión de Bateristas se reúne una vez más para dar un show especial el sábado 11 de julio

Morena Pardo

Por Morena Pardo

8 de julio 2026 · 07:00hs
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Este sábado

Leo Vicenti / La Capital

Este sábado, más de cincuenta bateristas tocarán en simultáneo como continuidad de los festejos de su día.

Más de cincuenta bateristas celebrarán su día tocando en simultáneo en el Anfiteatro, en lo que ya es una tradición rosarina. El evento tendrá lugar este sábado 11 de julio, a las 15 puntual, en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito. La entrada es libre y gratuita, con el pedido de colaborar con un alimento no perecedero para el merendero “En Dos Ruedas”, de barrio Belgrano, o con ropa de abrigo para personas en situación de calle. En caso de mal tiempo, el evento se pasará al domingo 12 de julio.

Cada 11 de julio se celebra el Día del Baterista Argentino, por ser la fecha en que en 2006 falleció Oscar Moro, figura del rock argentino y emblemático baterista de Los Gatos, Serú Girán y Riff, entre otras. La conmemoración se estableció como resultado de una campaña iniciada por el músico Roberto Becker. Desde 2015, en Rosario se lleva a cabo este homenaje especial: un concierto público y simultáneo de decenas de baterías.

Este año, el homenaje tendrá un condimento especial. “Esta edición tiene como particularidad la lista de temas. Además de homenajear a Oscar Moro, vamos a rendir homenaje a la música rosarina: a sus autores, a las bandas y a los bateristas de muchas de ellas. Algunas quedaron en el tintero por una cuestión de tiempo, pero creo que están las más populares. Por eso estarán como invitados Ike Parodi, Coki Bernardi, Caburo, el Pájaro Gómez”, adelantó Norberto “Dubi” Ramos en diálogo con La Capital.

Ramos, histórico baterista de la banda rosarina Oasis durante más de cuarenta años, es uno de los impulsores de la propuesta. La primera edición la organizó junto a Omar Pogonza, integrante de bandas como El Ángulo y El Umbral, quien falleció en 2022 y se convirtió desde entonces en otro de los homenajeados.

Aquella Legión inaugural reunió a veintidós bateristas, una banda en vivo y tuvo como invitados a figuras como Edelmiro Molinari, Oscar Giunta, Rubén Goldín y Juanito Moro, hijo de Oscar, quien desde entonces participó casi todos los años.

>> Leer más: La Legión de Bateristas de Rosario se vuelve a presentar en la ciudad

En 2016, la celebración del Día del Baterista sumó otro hito: el nombramiento del cruce entre Rioja y Buenos Aires como la “Esquina Oscar Moro”, donde está ubicado el bar La Buena Medida, un punto fundamental de la vida del músico en su Rosario natal. Esa vez se cortó la calle y diez baterías tocaron temas de las bandas por las que pasó Moro. Según recuerdan los participantes, la esquina se colmó de vecinos que llegaron para compartir anécdotas de la familia Moro, que vivía a metros del lugar.

Después de esa edición emotiva, el evento no pudo realizarse durante varios años, hasta que la partida de Pogonza durante la pandemia motivó la reanudación del homenaje. En 2022, una Legión de cuarenta baterías interpretó temas de Los Gatos, Color Humano, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán y Riff en el Anfiteatro del Parque España.

Desde entonces, la convocatoria no dejó de crecer y la Legión terminó consolidándose como un espacio de encuentro para bateristas de distintas generaciones. “El balance de estos once años es realmente bueno. Arrancamos con veintidós baterías y ahora estamos en cincuenta y cinco. Tenemos ocho mujeres, doce chicos menores de edad. Hemos tocado en otros lugares además del Anfiteatro, donde también fueron fiestas. Se armó una buena camaradería entre los bateristas, las bandas y los cantantes. Los ensayos siempre son un lugar de encuentro”, destacó Ramos.

>> Leer más: Homenaje a Oscar Moro: sesenta bateristas tocarán a la vez en Rosario

Rosario vuelve a hacer sonar sus baterías

En la edición 2026 del festejo por el Día del Baterista, La Legión volverá a estar acompañada por su banda estable, aunque este año incorporará nuevos integrantes. “Tenemos un nuevo integrante, Juan Chianelli, en teclados, que se une a la banda. También se suman Gustavo Caruso y Agustín Cabrera entre los cantantes, aparte de los músicos estables: Franco Ramos y Fabián Aguilar en guitarras, Abel Astbury en bajo, y Héctor Solano, Maribel Ferreira y Cintia Olmos en las voces”, detalló Ramos.

El organizador también destacó el trabajo de preparación que demanda adaptar el repertorio para una formación tan numerosa y diversa. “Este año el colega Cristian Astbury me ayudó muchísimo en la dirección orquestal y en los arreglos para que los pueda tocar toda la Legión”, comentó. Y agregó: “Tenemos chicos de cuatro años hasta setenta y cuatro años, y la idea es que todos puedan tocar lo mismo. Eso lleva mucho trabajo”.

Como en cada edición, además del homenaje a Oscar Moro, la jornada incluirá reconocimientos a bateristas históricos y a músicos que continúan en actividad. Según detalló Dubi, también habrá un espacio dedicado al blues, con homenajes a Adriana Coyle y Caburo. “Va a ser un evento muy emotivo y muy rosarino por toda la música que se va a tocar. Y, como siempre, va a estar Juanito Moro tocando los temas que tocaba su papá en las distintas bandas de las que participó”, adelantó.

Cabe remarcar que el crecimiento de la propuesta también tuvo su reconocimiento el año pasado, cuando La Legión de Bateristas obtuvo el Premio Rosarigasino al Proyecto Conceptual. “Nos avisaron que estábamos ternados y, cuando llegó el día de la entrega de premios, la ganó la Legión de Bateristas. Eso es algo que no estaba en los planes, no imaginamos nunca que ibamos a estar siendo parte de una terna. Lo disfrutamos mucho y este año estamos mostrando el premio Mendieta por todos lados”, recordó Ramos.

La Legión de Bateristas estará integrada por: Adriana Heredia, Andrea Cuello, Andrea Hermelo, Máximo González, Daniela Martínez, Eros Gómez, Gaia Contreras, Lucas Quicca, Pablo Ruiz, Adrián Campanini, Adrian Ávila, Hugo Brid, Ramiro Nazur, Víctor Domínguez, Sofia Haugh, Gino Minicucci, Matilde Morales, Dante Marron, Matías Valentini, Nahuel Ríos, Héctor Incio, Camila Astbury, Ernesto Moro, Horacio Aronson, Nahuel Retamozzo, Damian Felitte, Francesca Felitte, Andres Haugh, Alejandro Azurza, Cristian Astbury, Delfina Astbury, Valentino Arzamendia, Camila Villalba, Simón Villa, Francisco Aguilar, Gonzalo Ibañez, Gustavo Moyano, Gustavo Cantini, David Perez, Evelin Contardo, Mauro Alegre, Ulises Pereyro, Virginia Romero, Gregorio Reyes, Lautaro Veron, Martin Cabrera, Alfredo Cabrera, Nico Spatola, Juan Hoyos, Martin Blengino, Alberto Cortes, Luca Morales, y Fernando Falzone.

>> Leer más: Más de cincuenta bateristas celebraron su día tocando en simultáneo en el Anfiteatro

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