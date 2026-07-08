Locro, música y solidaridad: festival popular por el 9 de Julio en una esquina histórica

La intersección de Catamarca e Italia será escenario de una celebración sobre la calle que combinará gastronomía, folclore y una acción a beneficio de merenderos y personas en situación de calle

La intersección de Catamarca e Italia será escenario de una celebración abierta y sobre la calle que combinará locro, folclore y una acción a beneficio de merenderos y personas en situación de calle

El próximo jueves 9 de Julio , una de las esquinas tradicionales de Rosario cambiará por un día el tránsito de autos por el de grandes ollas de locro y comidas típicas , mesas compartidas, música en vivo y vecinos reunidos alrededor de un plato con una veta solidaria.

La intersección de Catamarca e Italia será escenario de una celebración abierta y sobre la calle que combinará gastronomía, folclore y una acción a beneficio de merenderos y personas en situación de calle . La iniciativa es impulsada por el histórico bodegón Gorostarzu.

Todo comenzará desde la madrugada, cuando empiece la cocción de más de veinte ollas de 100 litros en una cocina montada al aire libre. La preparación podrá seguirse en vivo y será parte del atractivo de una jornada que busca recuperar el espíritu de las fiestas patrias como espacios de encuentro .

A partir del mediodía la esquina irá transformándose en una suerte de festival popular al aire libre, aunque con gazebos y calefacción para paliar el frío, con el locro, las empanadas y la mazamorra como protagonistas, acompañado por un show de música en vivo de la artista Vicky Alancay y comidas típicas.

La convocatoria también propone una postal cada vez menos frecuente en la ciudad: una calle ocupada por vecinos compartiendo largas mesas, familias, grupos de amigos y curiosos que se acercan para vivir una celebración al aire libre. Más allá de la oferta gastronómica, la iniciativa apunta a convertir el espacio público en un punto de encuentro para celebrar el Día de la Independencia desde una lógica comunitaria.

El menú patrio incluirá empanadas como entrada, locro como plato principal y mazamorra de postre. Para acompañar habrá vino, gaseosas y agua.

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Solidaridad

El perfil solidario será otro de los ejes de la jornada. Parte del locro preparado durante la celebración será donado, en coordinación con la Municipalidad de Rosario, a merenderos, espacios de asistencia social y personas en situación de calle. La producción destinada a las donaciones saldrá de las mismas ollas que se cocinarán durante toda la mañana, integrando el aspecto social a una celebración abierta para toda la comunidad.

"La gran locreada comienza a cocinarse desde la noche anterior. Parte de la producción de 2.000 litros de locro estará disponible para quienes quieran retirar porciones o consumirlas en el local, mientras que otra importante será destinada, en conjunto con la Municipalidad, a merenderos y personas en situación de calle. El municipio estará a cargo de la logística y distribución de las donaciones, en el marco de la acción solidaria que acompañará la celebración", repasó Jorge Sauan, titular de Gorostarzu.

Así, desde las 9 habrá venta de porciones para llevar para quienes prefieran celebrar en sus casas. En tanto, la tradicional esquina de Catamarca e Italia volverá a convertirse, desde las 12, en el escenario de una gran fiesta patria. Habrá mesas dispuestas sobre la calle, banderines argentinos, música folclórica y un clima pensado para que vecinos, familias y amigos compartan la jornada. Además, se instalará calefacción exterior para hacer frente a las bajas temperaturas.

"Es un evento sin precedentes para la ciudad", calificó Sauan. La iniciativa es organizada por un bodegón histórico que este año decidió ampliar el formato tradicional de la locreada y trasladarlo a la calle, con una propuesta que combina gastronomía, tradición y solidaridad para convertir el 9 de Julio en una verdadera fiesta popular.