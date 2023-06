Sí, cuando decimos, bordea los interrogantes de la vida misma, nos remitimos que de algún modo nuestros personajes se siguen preguntando lo que se preguntaban los personajes desde el origen del teatro, a través de esta rueda mágica que es la vida. El teatro es un ser humano frente a otro ser humano y de algún modo no ha evolucionado porque el ser humano no ha evolucionado ni cambiado sus grandes interrogantes existenciales: de dónde vengo, qué es la vida, a dónde voy, qué es la muerte. Preguntas que siguen moviendo esa rueda del tiempo y que no tienen en parte respuesta, y en parte las respuestas van mutando y se van transformando. Creo que también está en juego cuando les digo esto, las tres heridas Hernández, la de la vida, la del amor y la de la muerte. Esta obra se propone indagar y encontrar pequeños fragmentos para contar pequeñas historias que apuntan a emocionar, que apuntan a que el espectador pase un momento e imagine.