Estrenos de cine en Rosario: terror, la nueva de Guy Ritche y reestrenos especiales

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 14 de mayo. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Jake Gyllenhaal y Henry Cavill protagonizan "En la zona gris", la nueva película de Guy Ritchie que es parte de los estrenos de esta semana

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Los estrenos del jueves 14 de mayo

“Obsesión” - Estados Unidos (Título original: “Obsession”). 109 minutes

Escrita, dirigida y editada por Curry Barker, se trata de un estreno bastante anticipado en el universo del terror. La película (segunda del director) sigue a Bear (interpretado por Michael Johnston), un empleado de un local de de música que compra un juguete sobrenatural que concede deseos. El protagonista le pide al objeto que su amiga de la infancia, Nikki (Inde Navarrette), se enamore de él. Más temprano que tarde, descubre que tendrá que pagar un precio siniestro por esos deseos cumplidos. La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025 y llega a salas de todo el mundo esta semana.

Embed - Obsession | Official Trailer

“Exit 8” - Japón (Título original: “Hachiban Deguchi”). 95 minutos

El productor y escritor japonés Genki Kawamura debuta como director con “Exit 8”, unl thriller psicológico basado en un videojuego de culto que conquistó internet tras su lanzamiento en internet. La premisa de la película es la misma que la de la obra original: un hombre atrapado en una interminable estación de metro se propone encontrar la salida 8.

Las reglas de su búsqueda son sencillas: no pasar por alto nada fuera de lo normal. Si descubre una anomalía, debe dar media vuelta inmediatamente. Si no, puede continuar. Cualquier descuido lo mandará de vuelta al principio. Por supuesto, la versión cinematográfica trasciende este planteamiento inicial para darle profundidad narrativa al filme. Protagonizado Kazunari Ninomiya, lleva el concepto de los "espacios liminales" a otro nivel, convirtiendo a ese pasillo infinito en una metáfora del crecimiento personal en el mundo contemporáneo.

Embed - EXIT 8 - Official Trailer - In Theaters April 10

“En la zona gris” - Estados Unidos (Título original: “In the Grey”). 97 minutos

Escrita, producida y dirigida por Guy Ritchie, la película gira en torno a dos especialistas en extracción (Henry Cavill y Jake Gyllenhaal) que tienen que designar una ruta de escape para una negociadora de alto rango (la mexicana Eiza González).

Como toda película de Ritchie, promete buenas secuencias de acción. El director de “Snatch” y otros clásicos de principios de los 2000 viene de estar al frente de algunos episodios de las series “El joven Sherlock” y “MobLand”. “En la zona gris” se destaca por ser la primera producción de su propia autoría que el británico escribe desde 2024 con “Guerra sin reglas”.

Embed - EN LA ZONA GRIS | TRAILER OFICIAL

“Tu, yo y La Toscana” - Estados Unidos (Título original: “You, Me & Tuscany”). 105 minutos

Aunque ya no las hacen como antes, las comedias románticas siguen llegando a la cartelera. En este caso, se trata de una película de Kat Coiro (con una filmografía con varios títulos del mismo género), escrita por Ryan Engle, y protagonizada por la también cantante Halle Bailey. La película transcurre en Italia y cuenta la historia de una joven cocinera que se instala ilegalmente en una casa deshabitada en La Tosca, propiedad de un hombre al que apenas conoce.

Embed - Tú, Yo & La Toscana - Tráiler Oficial

“Umasume: Pretty Derby” - Japón (Título original: “Umamusume Purit Db Shinjidai no Tobira”). 108 minutos

Se trata de una película de animación japonesa de 2024, parte de una franquicia multimedia que surge del videojuego homónimo. Las protagonistas son caballos de carrera antropomórficos, con una trama inspirada en los acontecimientos de la Triple Corona Japonesa de turf en 2001.

Embed - UMMA MUSUME | TRÁILER

- “Top Gun” 40 aniversario - Estados Unidos. 109 minutos

Por el cuadragésimo aniversario de su estreno, “Top Gun” vuelve a las salas de cine del mundo por una semana, en versión remasterizada. Además del filme original de Tony Scott, se proyectará también la secuela “Top Gun: Maverick” de 2022.

Embed - Top Gun 40th Anniversary Trailer - Tom Cruise

- Ciclo “Los sueños de David Lynch”

Desde Cinépolis anunciaron esta propuesta que se desarrollará durante el mes de mayo. A poco menos de un año y medio de su muerte, los espectadores tendrán la oportunidad única de disfrutar en pantalla grande cinco películas fundamentales de su filmografía: “Terciopelo azul” (1986), “Una historia sencilla” (1999), “Inland Empire” (2006), “El hombre elefante” (1980) y “Mullholand Drive” (2001).

Embed - Mulholland Drive | Official Trailer | Starring Naomi Watts

- Ciclo Mamoru Hosada

Cinépolis alojará otro ciclo durante mayo, dedicado al realizador de animación japonés, celebrando los 20 años del estreno “La chica que saltaba a través del tiempo”. Esta última, junto con “Los niños lobo”, se pudieron ver la semana pasada. Esta vez, estarán en cartelera “Summer Wars” y “Mirai: Mi pequeña hermana”.

Embed - Mirai, mi pequena hermana Trailer espanol HD

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 2 de abril, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

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"Mortal Kombat II"

"La posesión de la momia"

"Las ovejas detectives"



"Hokum: la maldición de la bruja"

"Padre madre hermana hermano"

"El diablo viste a al moda 2": (Comedia) Casi veinte años después de dar vida a los icónicos personajes Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación.

(Comedia) Casi veinte años después de dar vida a los icónicos personajes Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación. “Michael: la historia de Michael Jackson”: (Drama) La película narra la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, trazando su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable por convertirse en el mayor artista del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios como solista, la película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia.

(Drama) La película narra la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, trazando su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable por convertirse en el mayor artista del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios como solista, la película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia. “El drama”: (Comedia) Una de las películas más esperadas del segundo trimestre del año es “El Drama”, una comedia romántica que combina amor, tensión y giros inesperados, y que ya genera gran expectativa entre el público. Profundamente enamorados y en plena cuenta regresiva para el día de su boda, la pareja ve su felicidad puesta a prueba cuando salen a la luz secretos que jamás habrían imaginado.

(Comedia) Una de las películas más esperadas del segundo trimestre del año es “El Drama”, una comedia romántica que combina amor, tensión y giros inesperados, y que ya genera gran expectativa entre el público. Profundamente enamorados y en plena cuenta regresiva para el día de su boda, la pareja ve su felicidad puesta a prueba cuando salen a la luz secretos que jamás habrían imaginado. "Hoppers": (Aventuras) La joven Mabel utiliza la ciencia para meterse en un castor y descubrir misterios del mundo animal. Al entablar amistad con el "Rey George", se propone salvar su hábitat de un promotor inmobiliario y un alcalde.

(Aventuras) La joven Mabel utiliza la ciencia para meterse en un castor y descubrir misterios del mundo animal. Al entablar amistad con el "Rey George", se propone salvar su hábitat de un promotor inmobiliario y un alcalde. “Super Mario Galaxy: la película": (Aventuras) En esta nueva aventura, luego de vencer a Bowser y salvar Brooklyn, Mario y sus amigos se enfrentan a una nueva amenaza: Wario, quien junto a Bowser Jr. conspira para dominar el mundo. Para detenerlos, deberán unir fuerzas con Yoshi en una misión llena de acción y diversión.

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Beneficios y descuentos

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