Le robaron cuando fue a buscar a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

El conductor había sido amenazado con un cuchillo a la madrugada. El delincuente huyó junto a dos mujeres, pero lo encontraron rápidamente

La Justicia rosarina ordenó la prisión preventiva efectiva de un hombre detenido por el robo a un chofer de Uber . Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron este miércoles que la propia víctima se encargó de ir a buscar al sospechoso y consiguió atraparlo en poco más de dos horas con la ayuda de otras personas.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió la medida cautelar después de un inusual operativo realizado el fin de semana anterior el barrio Ludueña. De acuerdo a la evidencia presentada el último martes, un ladrón y dos mujeres le habían arrebatado el auto a un hombre que había ido a buscarlos a la madrugada para hacer un viaje . Tras la denuncia, el delincuente quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional a unas pocas cuadras del sitio donde habían pedido el servicio.

El conductor dijo que el grupo de maleantes lo había amenazado con un cuchillo cuando se subieron . De esta manera consiguieron quitarle algunas de sus pertenencias y huyeron a bordo del vehículo, pero el plan fracasó antes del amanecer.

El fiscal Germán Mazzoni recordó que la víctima fue sorprendida por tres falsos pasajeros el último sábado en Teniente Agneta al 300 . Alrededor de las 4 de la mañana, una mujer le había pedido un viaje desde esa dirección, aunque nunca llegaron a iniciar el recorrido.

Una vez que el automovilista llegó para recoger al grupo, Amílcar A. se subió al asiento del acompañante del Chevrolet Corsa. De esta manera consiguió quitarle las llaves, el teléfono celular y la documentación.

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Después del escape de los maleantes, el chofer fue a la comisaría 20ª a contar lo ocurrido y no se quedó de brazos cruzados tras la denuncia. En cambio, decidió regresar al lugar del robo junto al dueño del vehículo y algunos familiares.

La víctima y sus acompañantes iniciaron la recorrida a las 6.30 de la mañana y entonces se cruzaron con el presunto ladrón. El sospechoso huyó hacia el norte, cruzó las vías del ferrocarril y finalmente lo intecerptaron cerca de Vélez Sarsfield y Liniers, a unas ocho cuadras.

Operativo cerrojo en Ludueña

La persecución concluyó en inmediaciones de la plaza Claudio Pocho Lepratti. En ese momento, el grupo decidió retener al imputado hasta que pasó un móvil de Gendarmería Nacional y dieron aviso sobre la situación.

Unos minutos más tarde, las fuerzas de seguridad federales montaron un operativo cerrojo para dar con el coche. Los agentes hallaron el vehículo en San Lorenzo y Paraná, cerca del barrio Azcuénaga, y recuperaron buena parte de los elementos sustraídos horas antes. Tras la primera audiencia sobre el caso, el juez Hernán Postma, dictó este martes la prisión preventiva por 90 días por robo calificado por el uso de arma blanca.