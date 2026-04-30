La Capital | Policiales | uber

Le robaron cuando fue a buscar a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

El conductor había sido amenazado con un cuchillo a la madrugada. El delincuente huyó junto a dos mujeres, pero lo encontraron rápidamente

30 de abril 2026 · 13:14hs
El chofer de Uber siguió al sospechoso hasta la plaza Claudio Pocho Lepratti.

Foto: Google Street View.

El chofer de Uber siguió al sospechoso hasta la plaza Claudio Pocho Lepratti.

La Justicia rosarina ordenó la prisión preventiva efectiva de un hombre detenido por el robo a un chofer de Uber. Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron este miércoles que la propia víctima se encargó de ir a buscar al sospechoso y consiguió atraparlo en poco más de dos horas con la ayuda de otras personas.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió la medida cautelar después de un inusual operativo realizado el fin de semana anterior el barrio Ludueña. De acuerdo a la evidencia presentada el último martes, un ladrón y dos mujeres le habían arrebatado el auto a un hombre que había ido a buscarlos a la madrugada para hacer un viaje. Tras la denuncia, el delincuente quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional a unas pocas cuadras del sitio donde habían pedido el servicio.

El conductor dijo que el grupo de maleantes lo había amenazado con un cuchillo cuando se subieron. De esta manera consiguieron quitarle algunas de sus pertenencias y huyeron a bordo del vehículo, pero el plan fracasó antes del amanecer.

Chofer de Uber encontró al ladrón que lo había amenazado

El fiscal Germán Mazzoni recordó que la víctima fue sorprendida por tres falsos pasajeros el último sábado en Teniente Agneta al 300. Alrededor de las 4 de la mañana, una mujer le había pedido un viaje desde esa dirección, aunque nunca llegaron a iniciar el recorrido.

Una vez que el automovilista llegó para recoger al grupo, Amílcar A. se subió al asiento del acompañante del Chevrolet Corsa. De esta manera consiguió quitarle las llaves, el teléfono celular y la documentación.

>> Leer más: Detienen a un prófugo en allanamientos por el violento asalto a un chofer de Uber

Después del escape de los maleantes, el chofer fue a la comisaría 20ª a contar lo ocurrido y no se quedó de brazos cruzados tras la denuncia. En cambio, decidió regresar al lugar del robo junto al dueño del vehículo y algunos familiares.

La víctima y sus acompañantes iniciaron la recorrida a las 6.30 de la mañana y entonces se cruzaron con el presunto ladrón. El sospechoso huyó hacia el norte, cruzó las vías del ferrocarril y finalmente lo intecerptaron cerca de Vélez Sarsfield y Liniers, a unas ocho cuadras.

Operativo cerrojo en Ludueña

La persecución concluyó en inmediaciones de la plaza Claudio Pocho Lepratti. En ese momento, el grupo decidió retener al imputado hasta que pasó un móvil de Gendarmería Nacional y dieron aviso sobre la situación.

Unos minutos más tarde, las fuerzas de seguridad federales montaron un operativo cerrojo para dar con el coche. Los agentes hallaron el vehículo en San Lorenzo y Paraná, cerca del barrio Azcuénaga, y recuperaron buena parte de los elementos sustraídos horas antes. Tras la primera audiencia sobre el caso, el juez Hernán Postma, dictó este martes la prisión preventiva por 90 días por robo calificado por el uso de arma blanca.

Noticias relacionadas
Tráfico de armas: cae una red integrada por usuarios, armeros, instructores y exempleados de Renar.

Tráfico de armas: cae red integrada por usuarios, armeros, instructores y exempleados de Renar

El monoblock donde vivía Alicia Beatriz Pereyra, quien fue hallada sin vida el martes 28 de abril

No encontraron signos de violencia en la mujer hallada sin vida en su departamento

El Centro de Justicia Penal donde se realizó la audiencia de imputación al exasesor de Cofyrco

Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas

Centro de Justicia Penal, donde se realizó la audiencia de imputación por facilitamiento y distribución de material de abuso sexual infantil

Explotación sexual infantil: imputarán a dos sospechosos por integrar una red internacional

Ver comentarios

Las más leídas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

El camino de sacrificio de Jaminton Campaz para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

El camino de sacrificio de Jaminton Campaz para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Lo último

Villa Gobernador Gálvez conmemorará los 40 años de la gran inundación con un mural y actividades culturales

Villa Gobernador Gálvez conmemorará los 40 años de la gran inundación con un mural y actividades culturales

Buenos Aires sin apuro: el arte de escaparse a Recoleta en un fin de semana XL

Buenos Aires sin apuro: el arte de escaparse a Recoleta en un fin de semana XL

Casación analizará si corresponde aplicar femicidio en el atentado a Cristina Kirchner

Casación analizará si corresponde aplicar femicidio en el atentado a Cristina Kirchner

Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa desde este viernes

El Enargás habilitó a partir del 1º de mayo los nuevos cuadros tarifarios en la previa de los meses de mayor consumo por el frío. El aumento alcanzará a hogares, comercios, industrias, GNC y entidades de bien público.

Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa desde este viernes
Servicio Meteorológico Nacional: ya son dos las estaciones en Santa Fe que sufrieron despidos

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Servicio Meteorológico Nacional: ya son dos las estaciones en Santa Fe que sufrieron despidos

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario durante el fin de semana largo
la ciudad

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario durante el fin de semana largo

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei entre dudas por la economía
Política

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei entre dudas por la economía

Le robaron cuando fue a buscar a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas
Policiales

Le robaron cuando fue a buscar a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

Milei visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz en Mar del Plata
Información General

Milei visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz en Mar del Plata

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

El camino de sacrificio de Jaminton Campaz para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

El camino de sacrificio de Jaminton Campaz para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

Ovación
Un volante de Central fue elegido como el mejor jugador del mes en el fútbol argentino
Ovación

Un volante de Central fue elegido como el mejor jugador del mes en el fútbol argentino

Un volante de Central fue elegido como el mejor jugador del mes en el fútbol argentino

Un volante de Central fue elegido como el mejor jugador del mes en el fútbol argentino

El equipo de Ariel Holan, protagonista de un escándalo en un partido por la Libertadores

El equipo de Ariel Holan, protagonista de un escándalo en un partido por la Libertadores

La racha negativa de Central con Mastrángelo como árbitro y su insólito registro en Arroyito

La racha negativa de Central con Mastrángelo como árbitro y su insólito registro en Arroyito

Policiales
Tráfico de armas: cae red integrada por usuarios, armeros, instructores y exempleados de Renar
Policiales

Tráfico de armas: cae red integrada por usuarios, armeros, instructores y exempleados de Renar

Le robaron cuando fue a buscar a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

Le robaron cuando fue a buscar a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

No encontraron signos de violencia en la mujer hallada sin vida en su departamento

No encontraron signos de violencia en la mujer hallada sin vida en su departamento

Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas

Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas

La Ciudad
Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa desde este viernes
La Ciudad

Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa desde este viernes

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario durante el fin de semana largo

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario durante el fin de semana largo

Una huelga de trabajadores en Chicago que terminó en masacre e hizo historia

Una huelga de trabajadores en Chicago que terminó en masacre e hizo historia

Concurso provincial de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar

Concurso provincial de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 23º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 23º

El gobierno nacional asistirá a los santafesinos por la inundaciones
Política

El gobierno nacional asistirá a los santafesinos por la inundaciones

Concurso provincial de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar
La Ciudad

Concurso provincial de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas
Policiales

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales

El gobierno aprobó un nuevo reglamento para residencias médicas: cuáles son los cambios
Salud

El gobierno aprobó un nuevo reglamento para residencias médicas: cuáles son los cambios

Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico
La Ciudad

Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Presentaron en Rosario el libro que reúne las cartas inéditas del Papa Francisco

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Presentaron en Rosario el libro que reúne las cartas inéditas del Papa Francisco

Explotación sexual infantil: imputarán a dos sospechosos por integrar una red internacional
POLICIAL

Explotación sexual infantil: imputarán a dos sospechosos por integrar una red internacional

Banco Piano deberá pagar $81 millones por descuentos indebidos a una jubilada
La Ciudad

Banco Piano deberá pagar $81 millones por descuentos indebidos a una jubilada

Todo vacante en el Quini 6: solamente el Revancha tiene un pozo de $3.500 millones
Información General

Todo vacante en el Quini 6: solamente el Revancha tiene un pozo de $3.500 millones

YPF aumentó sus combustibles a menos de un mes de congelar los precios
La Ciudad

YPF aumentó sus combustibles a menos de un mes de congelar los precios

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima
Policiales

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Newells se queda sin Salomón para el partido contra Vélez: qué le pasó al defensor rojinegro
Ovación

Newell's se queda sin Salomón para el partido contra Vélez: qué le pasó al defensor rojinegro

Una diputada santafesina comparó a Adorni con Bruce Willis en Sexto sentido
Política

Una diputada santafesina comparó a Adorni con Bruce Willis en "Sexto sentido"

Los docentes universitarios van por tres semanas de paro en mayo
La Ciudad

Los docentes universitarios van por tres semanas de paro en mayo

Barrio Santa Lucía: seguirá preso un acusado de un homicidio de 2018
POLICIALES

Barrio Santa Lucía: seguirá preso un acusado de un homicidio de 2018

Adorni en el Congreso: Quiero dejar en claro que no voy a renunciar
Política

Adorni en el Congreso: "Quiero dejar en claro que no voy a renunciar"

Milei: Las barbaridades que dicen los medios nunca las vi en mi vida
Política

Milei: "Las barbaridades que dicen los medios nunca las vi en mi vida"