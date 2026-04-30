La teoría de la licuadora de Milei que repiten en la Casa Gris

Con las cartas económicas del mileísmo jugadas sin resultados de fondo en la inflación, el gobierno provincial le saca expectativas. Por las dudas, se mueve

El presidente Javier Milei dijo que la inflación bajará a partir del mes próximo.

En el gobierno santafesino de Maximiliano Pullaro ven que Javier Milei ya puso todos los ingredientes en el bol , los mezcló, los llevó a horno, pero la torta no leuda. Se refieren a la inflación sostenida y la actividad económica planchada que, por supuesto, afecta también a la provincia y no solo a los ciudadanos.

En la presentación de los resultados del alivio fiscal que contempla la ley tributaria 2026 y luego de formalizar un plan de desendeudamiento a los empleados estatales y privados, el ministro de Economía, Pablo Olivares , pasó en limpio la percepción sobre el plan económico.

En primer lugar, resaltó que el gobierno desplegó todos los componentes para combatir la inflación que pretendía: equilibrio fiscal, apretón monetario, tasas de interés positivas, apertura económica -con acuerdo con la Unión Europea- y reforma laboral. Pese a eso, no tuvo resultados esperados.

“Todos los elementos que solicitó el gobierno, y que entendía que nos iban a llevar a una estabilidad con inflación debajo del 2%, ya los desplegó. Pero notamos que la inflación está en el 3%, y la mayorista en el 3,4%”, lanzó.

Roald Báscolo Gustavo Puccini Pablo Olivares El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares (derecha), opinó sobre la inflación en la era Milei. Foto: Gobierno de Santa Fe.

Luego insistió con una figura fácil de entender: “Todos los componentes ya fueron tirados en la multiprocesadora, y la multiprocesadora ya hizo su trabajo y todavía nos devuelve el 3% de inflación. Esperemos que en los próximos meses arroje inflación debajo del 1% y tasas de actividad económica importantes”.

Aquella afirmación del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, respecto de que “los próximos 18 meses serán los mejores que la Argentina haya visto en las últimas décadas”, fue puesta en cuestionamiento por su par provincial.

“Compartimos la mirada del ministro desde el deseo que la actividad repunte y vayamos a los mejores meses. Pero advertimos que ese tipo de afirmaciones ya las escuchamos en 2024/25 y esperemos que esta vez se den”, aseveró.

El descrédito empieza a tomar fuerza y por eso, explican en el gobierno provincial, avanzan sin esperar la ansiada recuperación. “Ese es el contexto macro y nosotros tratando de compensar en la órbita provincial”, sostuvo.

A su vez, dijo que en Santa Fe hicieron “la tarea para que, cuando esa macro llegue”, las condiciones sean las mejores y “hasta tanto no llegue los santafesinos estén cuidados”.

En rigor, el gobierno provincial busca generar sus propias condiciones de estabilidad para proteger a sus ciudadanos mientras aguarda que las políticas macroeconómicas finalmente surtan efecto.

Ese enfoque prioriza el dinamismo regional como un escudo frente a la incertidumbre y la lenta recuperación de la economía argentina.