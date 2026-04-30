La CGT Rosario duda del camino judicial por la reforma laboral y pide un plan de lucha nacional

En la previa del Día de los Trabajadores Miguel Vivas, secretario general de la CGT Rosario, encabezó un acto en la esquina de Córdoba y Moreno y pidió avanzar con medidas de fuerza ante el impacto de las políticas nacionales

“ Los trabajadores nos tenemos que unir, y fortalecernos. Hacerle a entender a la CGT de Buenos Aires que no podemos seguir esperando, que hoy tenemos que luchar, porque después es tarde. No tenemos que depender de la Justicia. Hoy la justicia nos dio la espalda. Es una lucha constante en la calle y una lucha final con un fuerte paro ”, resaltó Miguel Vivas, titular de la CGT Rosario, tras un multitudinario acto que realizó este jueves la central obrera junto a otros gremios de la ciudad en la esquina de Córdoba y Moreno.

En la previa del Día de los Trabajadores sindicatos, organizaciones sociales y de jubilados salieron a la calle para luchar contra la reforma laboral, actualmente en vigencia, y reclamarle al gobierno nacional un giro en el rumbo económico del gobierno de Javier Milei que "es cruel” y castiga a los trabajadores.

Durante su discurso, Vivas instó a "salir a la calle las veces que sea necesario“ y en unidad para no permitir un mayor avance de las políticas del gobierno contra los derechos de los trabajadores y mencionó uno a uno los principales ejes de la "llamada ley de modernización laboral”.

“Sr. presidente bajese del avión y vaya a vistar un hospital, a un jubilado, vea al pueblo”, resaltó Vivas en defensa de trabajadores, desocupados y los jubilados.

cgt2 Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Destrucción del empleo

El titular de la CGT rosarina también recordó el impacto sobre el entramado productivo y la destrucción de 300 mil puestos de trabajo en la industria. “Por todo esto tenemos que estar unidos”, resaltó y los asistentes de la marcha comenzaron a cantar “El pueblo unido, jamás será vencido”.

Vivas también recordó la histórica marcha de Saúl Ubaldini el 30 de marzo de 1982 cuando bajo la consigna "Paz, pan y trabajo" movilizó a multitudes contra la represión y la crisis que enfrentaban los trabajadores en ese momento.

vivas Miguel Vivas, titular de la CGT Rosario, encabezó el acto en la ciudad.

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Además, instó a utilizar “otra gran herramienta” que es el voto. Y aunque aseguró que "muchos han votado” este modelo engañados de que llegaba un cambio instó a ir por un cambio para que “los jubilados tengan una mejora, los maestros cobren lo que corresponde y no haya reformas destructivas”

“Vamos a fortalecer esta unidad. Mañana es nuestro día. Este gobierno no nos va a ver de rodillas, indefensos, vamos a luchar, vamos a pelear”, disparó sobre el final de su discurso.

Acto en unidad

De la protesta también participarán gremios nucleados en la Intersindical Rosario, la CTA, organizaciones sociales y de jubilados. Se reunieron en San Luis y Moreno y luego marcharon hasta el lugar del acto que encabezó la CGT.

El secretario adjunto de la CGT Rosario y también Secretario General del Sindicato de Docentes Privados (Sadop), Martin Lucero, resaltó que hubo “un acto impresionante” de la CGT en unidad con la CTA y el aporte de la Intersindical. “Nos parece que hay una expresión de la clase obrera de rechazo a las política que viene implementando el gobierno nacional. No sólo con la reforma laboral que es una política que va en contra de los derechos de los trabajadores sino en el día a día con la inflación que se viene comiendo los salarios, con el congelamiento salarial, con la falta de paritarias tanto a nivel nacional como en Santa Fe. Esto hace un caldo de cultivo para que de manera masiva se expresen en la calle, a través de las organizaciones gremiales y sociales, y de jubilados que vienen padeciendo de manera cruel y sangrienta el ajuste que se viene implementando desde el gobierno“, subrayó.

El dirigente instó a este 1º de Mayo "tomar nota del malestar de la sociedad que se nota en las calles, un síntoma que deberían tener en cuenta los gobiernos a la hora de seguir legislando”.