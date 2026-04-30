Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central y salen a escena el resto de los rosarinos

Central venció en el Cruce Alberdi a San Martín de Marcos Juárez y se afirma en su grupo de la Liga Federal de Básquet, que tiene su continuidad.

Alan Paolini lleva adelante un avance de Central ante San Martín de Marcos Juárez. Cuarto triunfo canalla en la Liga Federal de Básquet.

Central obtuvo un valioso triunfo en el Cruce Alberdi , en la continuidad de la Liga Federal de Básquet . Lo hizo con una muy buena reacción en el último cuarto ante San Martín de Marcos Juárez , al que derrotó por 63 a 60. Este viernes juegan dos de los otros tres equipos rosarinos que compiten en el certamen.

Después de dominar con comodidad el primer parcial, San Martin de Marcos Juárez lo hizo en los dos siguientes y, a cuatro minutos del final, lo venía ganando por una ventaja de seis puntos, complicando las chances del equipo de Gustavo Sandrini.

Pero en ese último tramo del partido aparecieron sobre todo los dobles de Franco Fernánde z para inclinar la cancha a favor del local, que se terminó imponiendo por ajustado margen.

Los parciales fueron: 21-13, 34-30, 47-50 y 63-60. El partido correspondió a la Zona B de la Conferencia Litoral.

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Posiciones y partidazo en la Liga Federal de Básquet

Con el partido en el Cruce, así están hoy las posiciones: Olimpia de Venado Tuerto 5-2, Temperley 4-2, San Martín de Marcos Juárez 4-5, Central 4-4, Gimnasia 3-4, Argentino de Marcos Juárez 3-4 y Náutico 3-5.

Este jueves, el escolta Temperley recibe al puntero Olimpia, mientras que en Marcos Juárez Argentino hace lo propio con Náutico. El sábado, en tanto, Olimpia recibirá a Gimnasia, luego el martes jugarán Gimnasia con Temperley y el sábado 9 Náutico frente a Olimpia. El martes 12, Central enfrentará a Temperley.