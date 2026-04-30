La Capital | Ovación | Liga Federal de Básquet

Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central y salen a escena el resto de los rosarinos

Central venció en el Cruce Alberdi a San Martín de Marcos Juárez y se afirma en su grupo de la Liga Federal de Básquet, que tiene su continuidad.

30 de abril 2026 · 18:42hs
Alan Paolini lleva adelante un avance de Central ante San Martín de Marcos Juárez. Cuarto triunfo canalla en la Liga Federal de Básquet.

CARC BASQUET

Alan Paolini lleva adelante un avance de Central ante San Martín de Marcos Juárez. Cuarto triunfo canalla en la Liga Federal de Básquet.

Central obtuvo un valioso triunfo en el Cruce Alberdi, en la continuidad de la Liga Federal de Básquet. Lo hizo con una muy buena reacción en el último cuarto ante San Martín de Marcos Juárez, al que derrotó por 63 a 60. Este viernes juegan dos de los otros tres equipos rosarinos que compiten en el certamen.

Después de dominar con comodidad el primer parcial, San Martin de Marcos Juárez lo hizo en los dos siguientes y, a cuatro minutos del final, lo venía ganando por una ventaja de seis puntos, complicando las chances del equipo de Gustavo Sandrini.

Pero en ese último tramo del partido aparecieron sobre todo los dobles de Franco Fernández para inclinar la cancha a favor del local, que se terminó imponiendo por ajustado margen.

Los parciales fueron: 21-13, 34-30, 47-50 y 63-60. El partido correspondió a la Zona B de la Conferencia Litoral.

>>Leer más: Liga Federal de Básquet: Central no hizo pie en Marcos Juárez y cayó ante San Martín

Posiciones y partidazo en la Liga Federal de Básquet

Con el partido en el Cruce, así están hoy las posiciones: Olimpia de Venado Tuerto 5-2, Temperley 4-2, San Martín de Marcos Juárez 4-5, Central 4-4, Gimnasia 3-4, Argentino de Marcos Juárez 3-4 y Náutico 3-5.

Este jueves, el escolta Temperley recibe al puntero Olimpia, mientras que en Marcos Juárez Argentino hace lo propio con Náutico. El sábado, en tanto, Olimpia recibirá a Gimnasia, luego el martes jugarán Gimnasia con Temperley y el sábado 9 Náutico frente a Olimpia. El martes 12, Central enfrentará a Temperley.

Noticias relacionadas
La despedida del club San Isidro al futbolista Johan Maximiliano Coronel, que murió este jueves a la madrugada en un accidente vial. 

Un futbolista iba en moto, chocó contra unos caballos y murió

Captain Runs en el Hipódromo. Capibaras XV tuvo su última práctica antes del crucial partido ante Pampas.

Rugby: Capibaras XV tiene todo listo para recibir a Pampas en el Hipódromo

Franco Ibarra, el volante central por excelencia que tiene hoy el Canalla, no podrá jugar el martes por la Copa. 

En Central habría un solo jugador titular con chances de jugar el domingo ante Tigre

El Colo Ramírez celebra el gol en Santa Fe, ante Unión, el del triunfo de Newells, seguido de Gómez Mattar. Ante Instituto asistió el juvenil y el 99 empató.

Del Colo Ramírez al Colo Ramírez: el logro a defender por Newell's en el final del Apertura

Ver comentarios

Las más leídas

El camino de sacrificio de Jaminton Campaz para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

El camino de sacrificio de Jaminton Campaz para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

Newells, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Newell's, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

Lo último

La guerra y el petróleo empujan la inflación de Europa al 3 % interanual

La guerra y el petróleo empujan la inflación de Europa al 3 % interanual

Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son asesinos

Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son "asesinos"

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026

Insólito recorrido: acusado de robar $3 millones en la catedral de Venado Tuerto cayó en el casino

El sospechoso, oriundo de La Rioja, fue detenido por la PDI en el City Center tras ser identificado por cámaras de seguridad
Insólito recorrido: acusado de robar $3 millones en la catedral de Venado Tuerto cayó en el casino
Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa
La Ciudad

Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre
Policiales

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario
la ciudad

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

La CGT Rosario duda del camino judicial por la reforma laboral
Economía

La CGT Rosario duda del camino judicial por la reforma laboral

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei
Política

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El camino de sacrificio de Jaminton Campaz para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

El camino de sacrificio de Jaminton Campaz para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

Newells, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Newell's, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

Jorge Valdano postuló a un ex-Newells y bajó a otro para dirigir al poderoso Real Madrid

Jorge Valdano postuló a un ex-Newell's y bajó a otro para dirigir al poderoso Real Madrid

Ovación
Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central y salen a escena el resto de los rosarinos
Ovación

Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central y salen a escena el resto de los rosarinos

Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central y salen a escena el resto de los rosarinos

Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central y salen a escena el resto de los rosarinos

La ACTC volvería a Rosario con la TC Pick Up y toma impulso el Turismo Carretera

La ACTC volvería a Rosario con la TC Pick Up y toma impulso el Turismo Carretera

Un futbolista iba en moto, chocó contra unos caballos y murió

Un futbolista iba en moto, chocó contra unos caballos y murió

Policiales
Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre
Policiales

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre

Tráfico de armas: cae red de usuarios, armeros y exempleados de Renar

Tráfico de armas: cae red de usuarios, armeros y exempleados de Renar

Le robaron cuando buscaba a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

Le robaron cuando buscaba a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

No encontraron signos de violencia en la mujer hallada sin vida en su departamento

No encontraron signos de violencia en la mujer hallada sin vida en su departamento

La Ciudad
Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa
La Ciudad

Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

Una huelga de trabajadores en Chicago que terminó en masacre e hizo historia

Una huelga de trabajadores en Chicago que terminó en masacre e hizo historia

Concurso de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar

Concurso de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar

La teoría de la licuadora de Milei que repiten en la Casa Gris

Por Facundo Borrego
Política

La teoría de la licuadora de Milei que repiten en la Casa Gris

Juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas
POLICIALES

Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas

No encontraron signos de violencia en la mujer hallada sin vida en su departamento
POLICIALES

No encontraron signos de violencia en la mujer hallada sin vida en su departamento

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

Gremios de Rosario marchan por salarios y rechazan la reforma laboral
Economía

Gremios de Rosario marchan por salarios y rechazan la reforma laboral

Feriado del 1° de Mayo: se adelanta la recolección ya que el viernes no habrá
LA CIUDAD

Feriado del 1° de Mayo: se adelanta la recolección ya que el viernes no habrá

Intento de robo en Baigorria: cómo está el hombre amputado con un machete
Policiales

Intento de robo en Baigorria: cómo está el hombre amputado con un machete

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 23º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 23º

El gobierno nacional asistirá a los santafesinos por la inundaciones
Política

El gobierno nacional asistirá a los santafesinos por la inundaciones

Concurso de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar
La Ciudad

Concurso de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos presos con sus bandas
Policiales

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos presos con sus bandas

Cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales
La Ciudad

Cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales

El gobierno aprobó un nuevo reglamento para residencias médicas: los cambios
Salud

El gobierno aprobó un nuevo reglamento para residencias médicas: los cambios

Taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico
La Ciudad

Taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Presentaron en Rosario el libro que reúne las cartas inéditas del Papa Francisco

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Presentaron en Rosario el libro que reúne las cartas inéditas del Papa Francisco

Explotación sexual infantil: imputan a sospechosos de integrar red internacional
POLICIAL

Explotación sexual infantil: imputan a sospechosos de integrar red internacional

Banco Piano deberá pagar $81 millones por descuentos indebidos a una jubilada
La Ciudad

Banco Piano deberá pagar $81 millones por descuentos indebidos a una jubilada

Todo vacante en el Quini 6: solamente el Revancha tiene un pozo de $3.500 millones
Información General

Todo vacante en el Quini 6: solamente el Revancha tiene un pozo de $3.500 millones

YPF aumentó sus combustibles a menos de un mes de congelar los precios
La Ciudad

YPF aumentó sus combustibles a menos de un mes de congelar los precios