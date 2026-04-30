Qué esperar del regreso de Franco Colapinto a pista en Miami, en el reinicio de la Fórmula 1

Desde este viernes, la Fórmula 1 vuelve a escena en Miami, con el piloto argentino y un Alpine mejorado. Las expectativas, para un dibujo que no conoce.

La espera terminó. Solo el road show matizó la larga espera de carreras de la Fórmula 1 , tras las suspensiones de Baréin y Arabia Saudita. Pero llegó al fin la hora de la verdad para Franco Colapinto y un Alpine que sería flamante, en un callejero de Miami que no conoce. Qué esperar del argentino.

El show que dio Colapinto en Buenos Aires fue el necesario para, en estas tierras, calmar la ansiedad de los tuercas que debieron aceptar a regañadientes las cancelaciones de dos GP, producto de la guerra que desató el presidente de Estados Unidos y su socio israelí en Medio Oriente. Baréin y Arabia Saudita son socios comerciales del país norteamericano e Irán bombardeó en represalia instalaciones en sus vecino s. Por eso lo sensato fue no correr.

En ese largo receso entonces se organizó el road show, un éxito a todas luces, por la afluencia de público y la difusión que tuvo en el mundo, y por el espaldarazo que puede resultar para la continuidad a largo plazo de Colapinto y el regreso del GP de Argentina. Ambas cosas van de la mano.

A las 13 de este viernes será la única práctica libre, que durará 90 minutos, por suerte para el piloto argentino. Es que, junto a Arvid Lindblad, el colega de Racing Bulls, son los únicos que jamás rodaron en el callejero del Estado de Florida, el Miami International Autodrome, de 5.410 metros de extensión.

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La extensión de la única práctica tiene que ver con las modificaciones que se le hicieron al nuevo reglamento, que básicamente buscan reducir la brecha de velocidad en curvas entre dos autos para evitar el accidente de Oliver Bearman, y a la vez permitir que los autos vayan a fondo en clasificación, modificando los parámetros de entrega y recuperación de energía. Habrá que ver si se logra.

Pero básicamente, esta extensión de horario en el ensayo le viene al pelo al argentino, que deberá sentir en las manos y los pies la sensaciones que recogió en el simulador. Será el último circuito del calendario que no conoce, ya que los demás ya los visitó en 2025 y dos veces algunos por su experiencia en Williams en 2024.

Un chasis de Alpine nuevo

Después del road show, el periodista-representante-empresario Felipe McGough, dijo que Alpine preparó un chasis nuevo para Colapinto y se develaron algunas cuestiones que hasta aquí no habían sido tenidas en cuenta.

McGough está continuamente en las carreras de F-1, es alguien que conoce mucho el ambiente y por lo tanto su palabra tiene crédito. En ese contexto, fue relevante la noticia que dio, porque por primera vez Colapinto estaría en igualdad de condiciones que su compañero Pierre Gasly, que lo superó en las tres clasificaciones y las tres carreras.

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El Alpine que usó Colapinto en Australia, China y Japón fue el mismo que compartió con Gasly en los ensayos de Silverstone, Barcelona y sobre todos los de Baréin de pretemporada, además de ser el usado en los crash-tests. Eso explicaría la diferencia de rendimiento entre uno y otro auto, lo cual el argentino nunca mencionó, lo cual enaltecería más el trabajo que hizo en los tres GP.

Prueba y varios autos renovados

Además, en el filming day de Silverstone antes del road show, Colapinto no solo habría probado el nuevo chasis sino el nuevo paquete aerodinámico dispuesto para esta ocasión por el equipo. Y los resultados habrían sido prometedores, excepto por cuestiones relacionadas al alerón delantero.

El que va a estrenar un alerón trasero será Gasly, el que fue traído con lo justo desde Enstone. Mientras que muchos equipos vienen muy renovados también, como los casos de McLaren y Red Bull, y también Williams, que habría aligerado el peso del auto en 28 kilos.

Habrá que ver qué pasa con todos. Por supuesto, en Argentina todo el mundo estará pendiente de lo que pase con Franco Colapinto, que aspira a dar un salto.