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Todas las imágenes de la visita de Milei al portaaviones estadounidense USS Nimitz en Mar del Plata

El presidente viajó con una acotada comitiva oficial para participar de ejercicios navales entre Estados Unidos y la Armada Argentina en el Atlántico sur

30 de abril 2026 · 15:02hs
Acotada comitiva oficial en la visita del presidente Milei al portaaviones USS Nimitz

Acotada comitiva oficial en la visita del presidente Milei al portaaviones USS Nimitz
Todas las imágenes de la visita de Milei al portaaviones estadounidense USS Nimitz en Mar del Plata

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Todas las imágenes de la visita de Milei al portaaviones estadounidense USS Nimitz en Mar del Plata

Todas las imágenes de la visita de Milei al portaaviones estadounidense USS Nimitz en Mar del Plata

El presidente Javier Milei viajó a Mar del Plata con una acotada comitiva oficial para participar de ejercicios navales en el marco de la llegada del portaviones estadounidense USS Nimitz, con motivo de los ejercicios navales Passex.

El mandatario aterrizó en la cubierta del buque USS Nimitz desde un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, la aeronave que opera como transporte desde y hacia la cubierta del portaaviones, en el marco de los ejercicios binacionales que se desarrollan en el Atlántico Sur con el objetivo de fortalecer el adiestramiento combinado, lo que contribuye, a su vez, a afianzar los lazos y la confianza mutua entre ambas armadas.

Ejercicios navales

Los ejercicios incluyen operaciones de búsqueda y rescate en aguas del Atlántico sur, defensa aérea con aviones F-18 y tácticas navales en columna frente a las costas de Mar del Plata y Necochea.

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Fuentes cercanas consideran que esta participación es un gesto clave de alineamiento geopolítico con los Estados Unidos por parte del Gobierno Nacional.

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El traslado del mandatario se llevó a cabo a través de un Grumman C-2 Greyhound norteamericano, la aeronave de transporte que opera desde y hacia la cubierta del portaaviones.

Ejercicios militares

Durante la actividad, que contó con una demostración aérea de aviones F/A-18 Hornet y helicópteros MH-60 Seahawk, el jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa, Carlos Presti; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller, Pablo Quirno; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare; y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

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Autorizado a través del Decreto 264/2026, publicado el 17 de abril pasado en el Boletín Oficial, el ejercicio combinado Passex se desarrolló desde el 26 hasta el día de hoy e incluyó maniobras tácticas de alta complejidad coordinativa entre las fuerzas de ambos países.

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