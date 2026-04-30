Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario durante el fin de semana largo

Las temperaturas comenzaron a ascender este miércoles pero verán un descenso marcado en los próximos días, con máximas que no llegarán a los 20 grados

El otoño en Rosario viene dejando días agradables , como este miércoles y jueves, cuando las temperaturas máximas pasaron los 25 grados, combinados con jornadas un poco más frescas, como ocurrió el fin de semana pasado cuando llegó el primer frente frío a la ciudad.

Para este viernes , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada agradable en cuanto a las temperaturas, que oscilarán entre los 14 y los 25 grados, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

Hacia el sábado , los registros comenzarán a bajar . El SMN pronostica que la temperatura mínima será de 12º y la máxima no pasará de 19º, aunque con la nubosidad en retroceso .

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Para el domingo, las condiciones se pondrán aún más frescas: el organismo nacional anticipa un cierre de fin de semana largo con una mínima de 8º y una máxima que llegará a los 18º, con cielo ligeramente nublado.