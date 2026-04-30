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El gobierno nacional asistirá a los santafesinos por la inundaciones

Se repararán caminos e infraestructura. "Gestión mata relato", sostuvo la diputada Romina Diez

30 de abril 2026 · 12:00hs
El gobierno nacional asistirá a los santafesinos por la inundaciones

Ante las inundaciones en el norte santafesino, el gobierno nacional de Javier Milei anunció que acompañará a los ciudadanos con asistencia para reparar caminos e infraestructura, también reforzará un acuerdo clave para fortalecer la caja de jubilaciones de Santa Fe.

"Durante años, Santa Fe fue ignorada por gobiernos de todos los colores. Hoy, en el gobierno de Javier Milei, las respuestas llegan con gestión, sostuvo la legisladora de La Libertad Avanza, Romina Diez.

Ante la pronta respuesta del gobierno debido a la situación que se vive en el norte provincial, la presidenta del partido en Santa Fe, afirmó: "Gestión mata relato".

Para terminar, Romina Diez, resaltó: "Seguimos dando soluciones y orden en las cuentas públicas".

Inundaciones en Santa Fe

A poco menos de un año de las lluvias intensas que dejaron a la ciudad de Vera bajo agua, el norte de la provincia de Santa Fe vuelve a padecer inundaciones tras el desarrollo de un nuevo fenómeno extremo. El común denominador continúan siendo la crisis climática, que vuelve a los eventos meteorológicos más extremos, y la deforestación sistemática que sufre el Gran Chaco argentino.

La realidad encuentra a Argentina con una marcada pérdida de bosques nativos en provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, que concentran el 75% de los desmontes. Esos territorios fungen como esponjas ante fenómenos como los que ocurren en el norte de Santa Fe pero que, por la pérdida de ejemplares, no pueden cumplir correctamente con sus funciones ecosistémicas.

Datos oficiales volcados por Greenpeace en su informe anual sobre deforestación indican que entre 1998 y 2024, la pérdida de bosques nativos en el país fue de más de 7 millones de hectáreas, una superficie similar a la dela provincia de Formosa.

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