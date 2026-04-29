El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 23º

Los registros llegarían a 25º el viernes y habría un descenso solamente por el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 30 de abril en Rosario una temperatura máxima de 23º, una mínima de 9º y cielo entre ligeramente y parcialmente nublado. La máxima llegaría a 25º el viernes y tendría un descenso solamente por el fin de semana.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del norte, un registro de 9º y cielo despejado cambiando a ligeramente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 15º. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado con una máxima de 23º, bajando a 16º en la noche.

El viernes estaría mayormente nublado toda la jornada, con una máxima de 25º y una mínima de 14º.

Para el sábado anticipan un descenso de la máxima (que no superaría los 19º) y una leve baja de la mínima (que rondaría los 12º). El cielo estaría parcialmente nublado.

El domingo las marcas seguirían en disminución, con temperaturas entre 18º y 8º, y cielo algo nublado.

El lunes estaría nublado aunque los registros estarían en aumento, con 24º de máxima y 11º de mínima.

Para el martes pronostican cielo mayormente nublado, máxima de 24º y mínima de 14º.