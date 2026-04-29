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El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 23º

Los registros llegarían a 25º el viernes y habría un descenso solamente por el fin de semana

29 de abril 2026 · 23:38hs
El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 23º

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 30 de abril en Rosario una temperatura máxima de 23º, una mínima de 9º y cielo entre ligeramente y parcialmente nublado. La máxima llegaría a 25º el viernes y tendría un descenso solamente por el fin de semana.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del norte, un registro de 9º y cielo despejado cambiando a ligeramente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 15º. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado con una máxima de 23º, bajando a 16º en la noche.

El viernes estaría mayormente nublado toda la jornada, con una máxima de 25º y una mínima de 14º.

Para el sábado anticipan un descenso de la máxima (que no superaría los 19º) y una leve baja de la mínima (que rondaría los 12º). El cielo estaría parcialmente nublado.

El domingo las marcas seguirían en disminución, con temperaturas entre 18º y 8º, y cielo algo nublado.

El lunes estaría nublado aunque los registros estarían en aumento, con 24º de máxima y 11º de mínima.

Para el martes pronostican cielo mayormente nublado, máxima de 24º y mínima de 14º.

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