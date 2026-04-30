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La ACTC volvería a Rosario con la TC Pick Up y toma impulso el Turismo Carretera

El regreso del Turismo Carretera a Rosario está cada vez más cerca. Por lo pronto, llegaría la categoría más nueva de la ACTC, el TC Pick up, en agosto.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

30 de abril 2026 · 18:11hs
Matías Rossi y el Ford número 5

Leo Vincenti

Matías Rossi y el Ford número 5, camino a la victoria en Rosario, en la primera y única carrera del Turismo Carretera en el Fangio. Ahora la ACTC trae a la TC Pick Up.

El 5 de mayo de 2019 fue un día inolvidable. Para Rosario y para el Turismo Carretera. La categoría más longeva del mundo llegaba al Fangio por primera vez. Desde entonces nunca más lo hizo, pero el retorno está próximo. La categoría más nueva de la ACTC, el TC Pick Up, llegaría en agosto. Puede ser el prólogo.

El automovilismo de la región está atento a la oficialización de una muy buena noticia. Es que el Juan Manuel Fangio, que ya recibió la visita del Turismo Nacional y se apresta a recibir al TC 2000, al Top Race (fechas a confirmar) y al Turismo Pista (12 al 14 de junio), albergaría por primera vez una carrera nacional de envergadura.

Se trata del TC Pick Up, que pisaría el Fangio por primera vez, y sería por la 7ª fecha, el 15 y 16 de agosto. Pilotos de la talla de Mariano Werner, Agustín Canapino, Gastón Mazzacane y los santafesinos Ignacio Faín e Ian Reutemann, son protagonistas del certamen, que además traerá a la telonera TC Pick Up Pista, y habrá que ver si también lo hace el TC Mouras y el TCP Mouras.

>>Leer más: Turismo Carretera en Neuquén: Canapino, el titán en el ring de una carrera de locos

Las obras pedidas por la ACTC

En los últimos días Roberto Argento, director de planificación y obras de la ACTC, estuvo en el autódromo de Rosario para supervisar lo que se hizo en la repavimentación de la pista en el curvón, en ocasión de la visita del TN, y también para solicitar obras complementarias.

Que básicamente son dos, un muro de hormigón de 250 metros que acompañe la recta que va de la curva 1 a la 2, y la ampliación del playón para recibir todos los vehículos de asistencia que llevan las categorías de la ACTC. En concreto se pidieron 1,5 hectáreas más, para llevar el total a 4 hectáreas.

Otra obras menores son ampliar camas de leca en diferentes sectores, pero en principio las autoridades del autódromo se comprometieron a llevar las obras adelante. La intención no solo es que quede plenamente confirmada la fecha del TC Pick Up, sino también que pueda venir el Turismo Carretera.

¿Será en 2027 o este año?

Las autoridades de la ACTC piensan que 2027 puede ser el año del regreso, pero en Rosario se ilusionan con que pueda colarse la fecha este año mismo.

>>Leer más: La vieja guardia dominó la clasificación del Turismo Carretera en Neuquén

A principios de año, el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, estuvo reunido con el intendente Pablo Javkin y desde entonces las obras en el autódromo se aceleraron. El sueño del TC está cada vez más cerca.

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