La Capital | Policiales | mujer

No encontraron signos de violencia en la mujer hallada sin vida en su departamento

Alicia Beatriz Pereyra fue encontrada el martes pasado en su casa de pasaje Brandaza al 2800. La investigación sigue abierta

30 de abril 2026 · 13:13hs
El monoblock donde vivía Alicia Beatriz Pereyra

Captura de TV (Telefé Rosario)

El monoblock donde vivía Alicia Beatriz Pereyra, quien fue hallada sin vida el martes 28 de abril

La investigación sobre la muerte Alicia Beatriz Pereyra, quien fue hallada en su departamento de Brandaza al 2800, (en barrio Latinoamérica), obtuvo los primeros datos concretos de la autopsia realizada al cuerpo en el Instituto Médico Legal.

El informe que es preliminar, porque aún restan estudios complementarios, indicaba que el cuerpo no presentaba signos de violencia interna ni externa.

Según fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el examen provisorio indicaba que la muerte se habría producido al menos un par de semanas antes del hallazgo que fue en la tarde noche del martes 28 de abril.

Cómo fue el hallazgo de la mujer

Ese día, vecinos de Pereyra advirtieron que de su departamento, ubicado en el monoblock Nº 18, emanaba un olor nauseabundo. Además, hacía varios días que no veían a la mujer.

>> Leer más: Encuentran un cuerpo en estado de descomposición en un monoblock de barrio Latinoamérica

Fue entonces que se comunicaron con la Central de Emergencias 911 y la Policía arribó al lugar. Los efectivos finalmente pudieron ingresar al departamento y hallaron a la mujer sin vida y en avanzado estado de descomposición.

La causa judicial está caratulada por el momento como muerte dudosa, y el fiscal a cargo de las actuaciones es Matías Edery de la Unidad de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos del MPA.

Noticias relacionadas
El chofer de Uber siguió al sospechoso hasta la plaza Claudio Pocho Lepratti.

Le robaron cuando fue a buscar a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

El Centro de Justicia Penal donde se realizó la audiencia de imputación al exasesor de Cofyrco

Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas

Centro de Justicia Penal, donde se realizó la audiencia de imputación por facilitamiento y distribución de material de abuso sexual infantil

Explotación sexual infantil: imputarán a dos sospechosos por integrar una red internacional

Los Tribunales de San Lorenzo, donde se realizó el primer juicio a un menor bajo el nuevo Código Procesal Penal Juvenil

Primer menor condenado por homicidio: "Fue una gresca por unas zapatillas"

Ver comentarios

Las más leídas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

El camino de sacrificio de Jaminton Campaz para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

El camino de sacrificio de Jaminton Campaz para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Lo último

Villa Gobernador Gálvez conmemorará los 40 años de la gran inundación con un mural y actividades culturales

Villa Gobernador Gálvez conmemorará los 40 años de la gran inundación con un mural y actividades culturales

Buenos Aires sin apuro: el arte de escaparse a Recoleta en un fin de semana XL

Buenos Aires sin apuro: el arte de escaparse a Recoleta en un fin de semana XL

Casación analizará si corresponde aplicar femicidio en el atentado a Cristina Kirchner

Casación analizará si corresponde aplicar femicidio en el atentado a Cristina Kirchner

Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa desde este viernes

El Enargás habilitó a partir del 1º de mayo los nuevos cuadros tarifarios en la previa de los meses de mayor consumo por el frío. El aumento alcanzará a hogares, comercios, industrias, GNC y entidades de bien público.

Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa desde este viernes
Servicio Meteorológico Nacional: ya son dos las estaciones en Santa Fe que sufrieron despidos

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Servicio Meteorológico Nacional: ya son dos las estaciones en Santa Fe que sufrieron despidos

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario durante el fin de semana largo
la ciudad

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario durante el fin de semana largo

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei entre dudas por la economía
Política

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei entre dudas por la economía

Le robaron cuando fue a buscar a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas
Policiales

Le robaron cuando fue a buscar a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

Milei visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz en Mar del Plata
Información General

Milei visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz en Mar del Plata

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

El camino de sacrificio de Jaminton Campaz para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

El camino de sacrificio de Jaminton Campaz para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

Ovación
Un volante de Central fue elegido como el mejor jugador del mes en el fútbol argentino
Ovación

Un volante de Central fue elegido como el mejor jugador del mes en el fútbol argentino

Un volante de Central fue elegido como el mejor jugador del mes en el fútbol argentino

Un volante de Central fue elegido como el mejor jugador del mes en el fútbol argentino

El equipo de Ariel Holan, protagonista de un escándalo en un partido por la Libertadores

El equipo de Ariel Holan, protagonista de un escándalo en un partido por la Libertadores

La racha negativa de Central con Mastrángelo como árbitro y su insólito registro en Arroyito

La racha negativa de Central con Mastrángelo como árbitro y su insólito registro en Arroyito

Policiales
Tráfico de armas: cae red integrada por usuarios, armeros, instructores y exempleados de Renar
Policiales

Tráfico de armas: cae red integrada por usuarios, armeros, instructores y exempleados de Renar

Le robaron cuando fue a buscar a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

Le robaron cuando fue a buscar a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

No encontraron signos de violencia en la mujer hallada sin vida en su departamento

No encontraron signos de violencia en la mujer hallada sin vida en su departamento

Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas

Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas

La Ciudad
Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa desde este viernes
La Ciudad

Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa desde este viernes

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario durante el fin de semana largo

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario durante el fin de semana largo

Una huelga de trabajadores en Chicago que terminó en masacre e hizo historia

Una huelga de trabajadores en Chicago que terminó en masacre e hizo historia

Concurso provincial de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar

Concurso provincial de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 23º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 23º

El gobierno nacional asistirá a los santafesinos por la inundaciones
Política

El gobierno nacional asistirá a los santafesinos por la inundaciones

Concurso provincial de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar
La Ciudad

Concurso provincial de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas
Policiales

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales

El gobierno aprobó un nuevo reglamento para residencias médicas: cuáles son los cambios
Salud

El gobierno aprobó un nuevo reglamento para residencias médicas: cuáles son los cambios

Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico
La Ciudad

Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Presentaron en Rosario el libro que reúne las cartas inéditas del Papa Francisco

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Presentaron en Rosario el libro que reúne las cartas inéditas del Papa Francisco

Explotación sexual infantil: imputarán a dos sospechosos por integrar una red internacional
POLICIAL

Explotación sexual infantil: imputarán a dos sospechosos por integrar una red internacional

Banco Piano deberá pagar $81 millones por descuentos indebidos a una jubilada
La Ciudad

Banco Piano deberá pagar $81 millones por descuentos indebidos a una jubilada

Todo vacante en el Quini 6: solamente el Revancha tiene un pozo de $3.500 millones
Información General

Todo vacante en el Quini 6: solamente el Revancha tiene un pozo de $3.500 millones

YPF aumentó sus combustibles a menos de un mes de congelar los precios
La Ciudad

YPF aumentó sus combustibles a menos de un mes de congelar los precios

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima
Policiales

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Newells se queda sin Salomón para el partido contra Vélez: qué le pasó al defensor rojinegro
Ovación

Newell's se queda sin Salomón para el partido contra Vélez: qué le pasó al defensor rojinegro

Una diputada santafesina comparó a Adorni con Bruce Willis en Sexto sentido
Política

Una diputada santafesina comparó a Adorni con Bruce Willis en "Sexto sentido"

Los docentes universitarios van por tres semanas de paro en mayo
La Ciudad

Los docentes universitarios van por tres semanas de paro en mayo

Barrio Santa Lucía: seguirá preso un acusado de un homicidio de 2018
POLICIALES

Barrio Santa Lucía: seguirá preso un acusado de un homicidio de 2018

Adorni en el Congreso: Quiero dejar en claro que no voy a renunciar
Política

Adorni en el Congreso: "Quiero dejar en claro que no voy a renunciar"

Milei: Las barbaridades que dicen los medios nunca las vi en mi vida
Política

Milei: "Las barbaridades que dicen los medios nunca las vi en mi vida"