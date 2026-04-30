No encontraron signos de violencia en la mujer hallada sin vida en su departamento

Alicia Beatriz Pereyra fue encontrada el martes pasado en su casa de pasaje Brandaza al 2800. La investigación sigue abierta

El monoblock donde vivía Alicia Beatriz Pereyra, quien fue hallada sin vida el martes 28 de abril

La investigación sobre la muerte Alicia Beatriz Pereyra, quien fue hallada en su departamento de Brandaza al 2800 , (en barrio Latinoamérica), obtuvo los primeros datos concretos de la autopsia realizada al cuerpo en el Instituto Médico Legal.

El informe que es preliminar, porque aún restan estudios complementarios, indicaba que el cuerpo no presentaba signos de violencia interna ni externa.

Según fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el examen provisorio indicaba que la muerte se habría producido al menos un par de semanas antes del hallazgo que fue en la tarde noche del martes 28 de abril.

Ese día, vecinos de Pereyra advirtieron que de su departamento, ubicado en el monoblock Nº 18, emanaba un olor nauseabundo. Además, hacía varios días que no veían a la mujer.

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Fue entonces que se comunicaron con la Central de Emergencias 911 y la Policía arribó al lugar. Los efectivos finalmente pudieron ingresar al departamento y hallaron a la mujer sin vida y en avanzado estado de descomposición.

La causa judicial está caratulada por el momento como muerte dudosa, y el fiscal a cargo de las actuaciones es Matías Edery de la Unidad de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos del MPA.