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Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa desde este viernes

El Enargás habilitó a partir del 1º de mayo los nuevos cuadros tarifarios en la previa de los meses de mayor consumo por el frío. El aumento alcanzará a hogares, comercios, industrias, GNC y entidades de bien público.

30 de abril 2026 · 15:10hs
Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa desde este viernes

Las facturas de gas volverán a tener un incremento desde este viernes 1º de mayo para los usuarios de Litoral Gas. La actualización fue autorizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) en la previa de los meses de mayor consumo por las bajas temperaturas y se ubicará en torno al 3% promedio.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 460/2026 y forma parte del esquema de actualizaciones mensuales que viene aplicando el gobierno nacional sobre las tarifas de los servicios energéticos. El ajuste no sólo impactará en usuarios residenciales, sino también en comercios, industrias, estaciones de GNC y entidades de bien público.

En el caso de los hogares, el efecto final dependerá de la categoría de consumo y de la situación de cada usuario frente al esquema de subsidios. Para un usuario residencial sin subsidios de Santa Fe ubicado en la categoría R1 —la más baja—, el cargo fijo mensual pasará de $3.056,80 a $3.182,36. A su vez, el valor por metro cúbico consumido subirá de $291,81 a $299,34.

En las categorías de mayor consumo, el impacto será más alto en términos nominales. Para un usuario R3 4.°, el cargo fijo aumentará de $28.472,58 a $29.642,13, mientras que el cargo variable por consumo pasará de $374,82 a $385,76 por metro cúbico.

Qué cambia en Santa Fe

Uno de los puntos centrales del nuevo cuadro es la incorporación del Precio Anual Uniforme, conocido como PAU. Se trata de un valor promedio definido por el Gobierno nacional para distribuir el costo del gas a lo largo del año y evitar saltos más abruptos en las facturas durante el invierno, cuando suben tanto el consumo como el costo de abastecimiento.

Para Santa Fe, el PAU fijado para los usuarios de Litoral Gas quedó establecido en $195,88 por metro cúbico. Ese valor también funciona como referencia para la aplicación de subsidios a usuarios residenciales.

La resolución incluye además otros componentes técnicos dentro de la factura, entre ellos una nueva cuota vinculada a la Revisión Quinquenal Tarifaria y mecanismos de compensación por diferencias entre el costo real del gas y los valores que habían sido calculados previamente en las boletas.

El aumento llega en un momento sensible para los hogares: el inicio de mayo marca el ingreso a la etapa de mayor demanda residencial, cuando el uso de calefacción empieza a incidir con más fuerza en el consumo mensual. En ese contexto, aunque la suba promedio sea moderada frente a otros ajustes previos, el impacto final se sentirá sobre facturas que suelen crecer por volumen consumido durante los meses fríos.

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