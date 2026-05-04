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Santa Fe abrió la convocatoria para adoptar a 142 chicos y simplificó la inscripción al Ruaga

El trámite para anotarse en el Ruaga será online y mensual. La convocatoria incluye a tres grupos de hermanos de 5, 6 y 7 años que buscan una familia

4 de mayo 2026 · 14:21hs
Foto de archivo. Adoptar en Santa Fe será más simple

Foto: prensa poder judicial de Rafaela

Foto de archivo. Adoptar en Santa Fe será más simple

El gobierno de la provincia de Santa Fe mantiene abierta la convocatoria para la adopción de 142 niños, niñas y adolescentes, entre ellos tres grupos de hermanos, en el marco de una política que busca agilizar los procesos y facilitar el acceso a familias adoptantes.

La iniciativa es impulsada por el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, que además anunció un cambio clave: desde este mes, la inscripción será 100% digital y estará habilitada todos los meses.

Más chicos en espera y menos burocracia

Según informaron oficialmente, dentro de la convocatoria hay grupos de hermanos de 5, 6 y 7 años, una situación que suele requerir mayor disposición por parte de las familias adoptantes.

El objetivo es ampliar el universo de aspirantes y reducir las barreras administrativas que históricamente limitaron el acceso al sistema.

Hasta ahora, las inscripciones al registro se abrían solo cuatro veces al año. Con el nuevo esquema, estarán disponibles mensualmente, entre el 1 y el 10 de cada mes.

Cómo es el nuevo sistema de adopción

El trámite deberá realizarse a través de la plataforma digital Timbó, en la sección de gestión ciudadana del sitio oficial de la provincia.

>> Leer más: Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Allí, los interesados deberán completar el formulario de inscripción y adjuntar la documentación requerida. Luego, el proceso continúa con distintas etapas:

  • evaluación de la documentación
  • asignación de legajo
  • entrevistas técnicas obligatorias
  • elaboración de un informe interdisciplinario
  • resolución administrativa

Finalmente, quienes resulten aptos ingresan a la base de datos del registro.

Desde el gobierno provincial explicaron que la digitalización forma parte del programa Territorio 5.0, una estrategia orientada a modernizar el Estado y simplificar trámites.

En el caso del sistema de adopción, el foco está puesto en acortar tiempos y facilitar el acceso, en un contexto donde muchos niños, niñas y adolescentes esperan una familia.

El Ruaga Santa Fe tiene alcance en toda la provincia y busca garantizar criterios uniformes en la evaluación de los aspirantes, tanto en aspectos jurídicos como psicológicos y socioambientales.

El eje: el interés superior del niño

El funcionamiento del sistema se basa en el principio del interés superior del niño, que implica priorizar el acceso a una familia que garantice el desarrollo integral y el pleno ejercicio de derechos.

En ese marco, las autoridades remarcan que la adopción no es solo un trámite, sino un proceso que requiere evaluación, acompañamiento y compromiso.

Con la apertura permanente de inscripciones y la digitalización del sistema, la provincia busca dar un paso más hacia un modelo más accesible, ágil y transparente, en un área sensible donde cada decisión impacta directamente en la vida de niños y niñas.

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