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Explotó todo en Santos: Neymar fue denunciado por un compañero por agresión

El fútbol de Brasil se vio sacudido por un grave incidente ocurrido durante el entrenamiento del último domingo entre el astro brasileño y el juvenil Robson de Souza

5 de mayo 2026 · 14:15hs
El juvenil Robinho Jr. y Neymar durante una práctica en Santos.

El juvenil Robinho Jr. y Neymar durante una práctica en Santos.

Una situación de extrema tensión se desató en las últimas horas en Santos FC tras conocerse una denuncia por agresión que involucra a su principal figura, Neymar Jr., y al juvenil Robinho Jr. El incidente, que habría pasado de una discusión verbal a la violencia física durante la práctica del domingo 3 de mayo, puso en jaque la estabilidad del vestuario en la previa de su compromiso por Copa Sudamericana.

El altercado se originó cuando Neymar reaccionó luego de ser gambeteado por el joven de 18 años. Tras un intercambio de palabras donde el exjugador de PSG le habría pedido "calma" al juvenil, la disputa derivó en un forcejeo que terminó con una violenta cachetada por parte del capitán del equipo hacia el hijo del histórico delantero Robson de Souza, provocando incluso que éste tropezara.

Ante la magnitud del escándalo, la institución Peixe emitió un comunicado oficial confirmando que existió dicha agresión y la apertura de un proceso de investigación interna conducido por el departamento jurídico. "Por determinación de la presidencia se instauró un proceso para analizar el episodio que involucró a los atletas", detalló el escrito difundido por medios de Brasil.

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¿Habrá rescisión?

Por su parte, el entorno de Robinho Jr. tomó medidas inmediatas y no descarta acudir a la Justicia ordinaria. Los abogados del futbolista presentaron un pliego de exigencias con un plazo de 48 horas que incluye: acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad del entrenamiento, una publicación de un informe detallado sobre las sanciones o medidas adoptadas por el club, y una reunión formal para tratar la rescisión del contrato del jugador.

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El juvenil sostiene que existe una "ausencia de condiciones mínimas de seguridad" en su lugar de trabajo, lo que le impediría continuar desempeñándose en el club. Aunque trascendió que Neymar habría intentado pedir disculpas en el vestuario tras el incidente, la relación entre ambos, que hasta el momento era muy cercana debido al vínculo de Ney con el padre del chico, parece haber llegado a un punto de no retorno.

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