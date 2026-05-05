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Fuertes controles con 117 cuidacoches retirados el fin de semana largo

Hubo operativos en toda la ciudad. Se hicieron más de 100 intervenciones sobre cuidacoches, casi mil controles de tránsito y 150 atenciones por ruidos molestos

5 de mayo 2026 · 06:50hs
Además de retirar a cuidacoches

Además de retirar a cuidacoches, se realizaron más de 60 actuaciones vinculadas al control de consumo y venta de alcohol, venta ambulante y uso indebido del espacio público.

La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Control y Convivencia, desplegó un operativo intensivo durante el fin de semana largo en distintos puntos de la ciudad, y retiró a más de 100 cuidacoches de las calles. Con presencia en calle y en coordinación con la Unidad Regional II de la Policía, se reforzaron los controles.

“Tomamos la decisión de estar en la calle con firmeza. No vamos a permitir abusos ni desorden en el espacio público. Este fin de semana largo hubo controles en toda la ciudad y el resultado fue claro: convivencia, tranquilidad y presencia del Estado”, afirmó el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera.

En ese contexto, se identificó y retiró a más de 117 trapitos que ocupaban de manera irregular el espacio público.

Controles de consumo y venta de alcohol

En paralelo, se realizaron más de 60 actuaciones vinculadas al control de consumo y venta de alcohol, venta ambulante y uso indebido del espacio público, junto con más de 100 inspecciones a comercios, bares y locales nocturnos.

Asimismo, se atendieron 150 denuncias por ruidos molestos, principalmente en situaciones de convivencia entre vecinos, con intervenciones directas para restablecer condiciones adecuadas.

En materia de tránsito, se llevaron adelante 895 fiscalizaciones vehiculares entre el viernes por la noche y el martes, con operativos estratégicos en zonas clave como La Florida, el corredor norte y bulevar Oroño y Lamadrid.

Como resultado, se remitieron 79 vehículos al corralón. De ese total, 28 correspondieron a casos de alcoholemia positiva. El resto de las remisiones se debió a incumplimientos en la documentación, patentes no visibles o faltas en elementos de seguridad vial. El caso alcoholemia más alto fue de 2.0 de alcohol en sangre.

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