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Venado Tuerto sigue sin vuelos: Humming Airways reactivó otros destinos, pero no el sur santafesino

La aerolínea había suspendido en verano la conexión con Buenos Aires por una caída estacional de la demanda y prometió retomar el servicio. Sin embargo, reanudó vuelos a Tandil y Olavarría, sumó Tres Arroyos y dejó afuera a Venado Tuerto y Villa María.

4 de mayo 2026 · 17:32hs
Venado Tuerto sigue sin vuelos: Humming Airways reactivó otros destinos, pero no el sur santafesino

La suspensión iba a ser temporaria, pero con el paso de los meses terminó convirtiéndose en una baja de hecho. Humming Airways, la aerolínea creada en 2024 por tres jóvenes empresarios de poco más de 20 años, reactivó parte de los vuelos regionales que había suspendido durante el verano, pero nunca retomó la conexión entre Buenos Aires y Venado Tuerto.

La empresa volvió a operar las rutas a Tandil y Olavarría, que también habían sido alcanzadas por el recorte de enero y febrero. Además, este lunes lanzó vuelos desde Buenos Aires hacia Tres Arroyos. En cambio, Venado Tuerto y Villa María, los otros dos destinos afectados por aquella interrupción, siguen sin regresar a la programación.

La situación golpea sobre una ruta que había sido presentada como estratégica para la conectividad del sur santafesino. El servicio unía Aeroparque Jorge Newbery con Venado Tuerto y continuaba hacia Villa María, bajo un esquema de triangulación pensado para hacer viable la operación con aviones chicos y demanda corporativa.

Una suspensión que se anunció como temporaria

En enero pasado, cuando decidió levantar los vuelos a Venado Tuerto durante el verano, Humming Airways explicó que la medida respondía a una “readecuación de la programación ante la caída estacional de la demanda corporativa”. La compañía sostuvo entonces que el recorte no implicaba el cierre de las rutas.

venado

El propio CEO de la firma, Francisco Simón Errecart, afirmó en ese momento: “La verdad es que las empresas viajan muy poco en estas fechas, con lo cual ya notificamos que los vuelos comerciales se retoman con la frecuencia de siempre”.

Pero ese regreso nunca se concretó para Venado Tuerto. La promesa de una pausa limitada al verano quedó desdibujada frente a una reprogramación que sí incluyó a otros destinos. La diferencia es visible: los vuelos a Tandil y Olavarría volvieron, Tres Arroyos se sumó como nueva ruta, pero el sur santafesino quedó afuera.

Venado Tuerto, una apuesta de conectividad regional

El primer vuelo entre Aeroparque y Venado Tuerto se había realizado el 27 de diciembre de 2024, luego de una reprogramación del vuelo inaugural, previsto originalmente para el 22 de diciembre. La conexión fue presentada como un hito para la región, en el marco de la política nacional de “cielos abiertos” impulsada por el gobierno de Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

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La ruta Aeroparque–Venado Tuerto–Villa María ofrecía aeronaves Metroliner de 19 pasajeros, vuelos directos de unos 50 minutos y pasajes ida y vuelta estimados en 400 dólares. Para una ciudad que depende mayormente de traslados terrestres de entre cuatro y cinco horas para llegar a Buenos Aires, el servicio aparecía como una alternativa de alto impacto.

El proyecto también había tenido acompañamiento local. La Municipalidad de Venado Tuerto lanzó una licitación por $63.420.000 para obras de mantenimiento y mejoras en la pista y la torre de control del aeródromo Tomás B. Kenny, una señal de respaldo institucional a una ruta que buscaba consolidar la conectividad aérea del sur provincial.

La aerolínea de los empresarios veinteañeros

Humming Airways fue constituida el 14 de mayo de 2024 como Humming Airways SRL. Sus socios fundadores son Francisco Simón Errecart, de 20 años y CEO; Santiago Leopoldo Lugones, de 21; y Danilo Enrique Massalin Dammann, también de 21.

La empresa se presentó como una apuesta por la aviación regional sin subsidios estatales, con aviones de 19 plazas y rutas orientadas a ciudades intermedias. La idea era cubrir corredores que no suelen formar parte de la operación de las grandes aerolíneas, pero que pueden sostenerse con una demanda corporativa estable.

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“Con un solo destino no lo llenaríamos. Por eso decidimos una triangulación: Aeroparque–Venado Tuerto–Villa María”, había explicado Errecart sobre el diseño de esa ruta. Según datos de la propia compañía, desde abril de 2025 las rutas habían alcanzado una ocupación promedio del 75%.

Cielos abiertos, expectativas y una ruta que no volvió

El nacimiento de Humming Airways se produjo después del decreto 599/2024, que desreguló el mercado aerocomercial bajo el esquema de “cielos abiertos”. También se apoyó en la resolución 12/2024, que simplificó los permisos para aeronaves de hasta 19 plazas.

El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, había explicado que antes se requerían dos autorizaciones y que ahora todo pasaba por una sola ventanilla de la ANAC. “Esto es fundamental para ampliar la conectividad”, sostuvo al defender el nuevo esquema.

Venado Tuerto fue uno de los destinos que aparecieron como ejemplo de esa nueva etapa: una ciudad productiva, con demanda potencial y una distancia terrestre considerable respecto de Buenos Aires. Pero la experiencia quedó interrumpida y, a diferencia de lo ocurrido con Tandil y Olavarría, aún no tuvo regreso.

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