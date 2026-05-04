Zona sudoeste: lo acusan de matar accidentalmente a su cuñado en una discusión La víctima tenía 70 años y el sospechoso tiene 68. Según la denuncia, el agresor habría empujado a su cuñado y éste golpeó la cabeza contra un árbol 4 de mayo 2026 · 20:57hs

Captura de TV (Telefé Rosario)

Un hombre quedó detenido bajo la acusación de asesinar accidentalmente a su cuñado durante una discusión en su domicilio de la zona sudoeste de Rosario que se produjo sobre el mediodía de este lunes. Según el testimonio del hijo de la víctima, el agresor empujó al hombre de 70 años, quien se golpeó la cabeza contra un árbol y murió minutos después.

De acuerdo con la denuncia por homicidio preterintencional (cuando una persona provoca la muerte sin haber tenido intención de asesinar), los cuñados Julio V. y Luis C. vivían en sus respectivas casas del mismo terreno de Piedras al 2700, en barrio Mercedes de San Martín, en inmediaciones de Ovidio Lagos y Circunvalación. Minutos después del mediodía de este lunes, ambos habrían discutido y Julio, de 68 años, habría empujado a Luis, de 70 años. Éste último habría golpeado la cabeza contra un árbol al caer.

El hijo de Luis dijo que su padre ingresó a su casa con dificultades para respirar, por lo que llamó al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Finalmente los paramédicos encontraron ya fallecido a Luis y firmaron un acta por muerte dudosa.

Julio V. quedó demorado mientras continúan las investigaciones sobre cómo ocurrieron los hechos. La fiscal Marisol Fabbro espera el resultado de la autopsia y la situación procesal del detenido se resolvería en las próximas horas. Según trascendió, los cuñados habrían discutido por la escritura de una de las casas.